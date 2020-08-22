الامارات | وزير ماليزي: لنحتفل بيومنا الوطني بشكل مختلف

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير ماليزي: لنحتفل بيومنا الوطني بشكل مختلف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا وزير الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزي، داتوك سيف الدين، الشعب إلى إحياء المناخ الاحتفائي باليوم الوطني، الذي يحل بعد أيام، بروح وطنية، رغم أن البلاد مازالت تكافح فيروس كورونا (كوفيد-19).

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، أمس، عنه، أنه لن يكون هناك عرض بمناسبة اليوم الوطني، العام الجاري، لكنه شجع الشعب على إحياء الروح الوطنية والحب للبلاد بالإعراب عن مشاعرهم، من خلال نشر صورهم، ومقاطع مصورة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال، خلال ظهوره في برنامج عبر قناة «تي في 3» الماليزية: «نشجع الشعب على التقاط الصور والمقاطع المصورة، وتقاسم إبداعهم بالاحتفال باليوم الوطني. ورغم أنه لن تكون هناك فعاليات معتادة، فلا يعني أنه لا يمكننا الاحتفال معاً».

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