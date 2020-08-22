الامارات | إبر في الفراولة.. والشرطة الأسترالية تحقق

شكرا لقرائتكم خبر عن إبر في الفراولة.. والشرطة الأسترالية تحقق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام أسترالية، أمس، أن الشرطة في ولاية كوينزلاند تحقق في مزاعم العثور على إبر، في فراولة تم شراؤها من «سوبرماركت» كبير.

وادّعى رجل أنه عثر على إبرتين، في فراولة كان يقطعها، من أجل غداء المدرسة لابنته.

وأبلغ الرجل «سوبرماركت» وولوورثس، بالقرب من بريزبين، والذي اشترى منه السلتين يوم الأربعاء الماضي، وأزال المتجر على الفور جميع الفراولة من أرفف البيع. وفي بيان للقناة السابعة الأسترالية، قال «وولوورثس» إنه يساعد الشرطة. وفحص المتجر جميع سلاته الأخرى، لكنه لم يعثر على إبر.

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يشار إلى أنه، في عام 2018، أصيبت أستراليا بتلوث بالإبر الموجودة داخل الفراولة، المشتراة من متاجر «السوبرماركت» بجميع أنحاء البلاد.

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