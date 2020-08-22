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الامارات | تسرّب هواء في محطة الفضاء الدولية

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موسكو - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير، أول من أمس، عن واقعة على متن محطة الفضاء الدولية، إذ أعلنت وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس» أنها تبحث عن مصدر تسرب هواء.

ونقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية عن «روسكوزموس»: «لا يوجد خطر على الطاقم أو المحطة».

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وقالت الوكالة إن أجهزة الاستشعار في الوحدة الروسية بالمحطة الفضائية سجلت التسرب، وتبحث عن المصدر المحدد بإغلاق جميع الوحدات، واحدة تلو الأخرى، ليتم تحديد موقع التسرب عبر خفض الضغط.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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