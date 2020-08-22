الامارات | #النصف_الحلو.. «ريبوك» تطلق عروض «العودة إلى المدرسة»

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شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. «ريبوك» تطلق عروض «العودة إلى المدرسة» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 أغسطس 2020
تستعد جميع العائلات في الإمارات لاستقبال العام الدراسي الجديد وموسم «العودة إلى المدرسة»، وتزامناً مع هذا الاستعداد أطلقت «ريبوك» عروضاً ترويجية لغاية 31 الشهر الجاري، حيث يحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم على قسيمة شرائية بقيمة 50 درهماً، وتطبق العروض على جميع منتجات «ريبوك» لمجموعة «العودة إلى المدرسة».
وستكون الطريقة الأمثل للاحتفال بالعودة إلى المدرسة من خلال حقيبة ظهر فائقة النعومة وحذاء رياضي لامع، وقد صُممت مجموعة «ريبوك» لتعزيز خصوصية الأطفال، وتضم تصاميم متنوعة من الأحذية إلى جانب حقائب الظهر، ويمكن للأهل الذين يبحثون عن تجهيزات مدرسية عملية وأنيقة أن يختاروا من مجموعة واسعة من الحقائب.
كما تتميز أحذية «العودة إلى المدرسة» بألوان مميّزة متوافقة مع اللباس المدرسي المتبع في الدولة، ومنها حذاء «ريبوكRoyal Prime 2.0» و«ريبوك Rush Runner 3.0»، وهي أحذية متينة وأنيقة ومريحة للأنشطة اليومية والحصص الرياضة، وتوفر هذه الأحذية راحة فريدة ترسم الابتسامة على وجوه الأطفال طوال العام.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.