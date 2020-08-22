الامارات | #النصف_الحلو.. PURITY OF FORM إطلالات لن تبطل موضتها

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. PURITY OF FORM إطلالات لن تبطل موضتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 أغسطس 2020

تحمل مجموعة الموسم الجديد عنوان Purity of Form بخطوط واضحة المعالم ومواد طبيعية وألوان محايدة، بحيث تعكس احترام Bally اللامتناهي للبيئة وشغفها بطرح تصاميم مبتكرة، حيث تعيد إحياء إرثها السويسري بطريقة عصرية مميّزة. فيما تُعتبر الأشكال الناعمة والتصاميم المنحوتة عنواناً للكمال، وتجسّد تعددية الإطلالات وتنوعها.

وعمدت العلامة إلى تنسيق الإطلالات من الرأس حتى أخمص القدمين، فهي إطلالات لن تبطل موضتها على مر المواسم، حيث أنّ ألوانها الطبيعية تجتمع مع الحرفية الفنية التقليدية، والمواد ذات الملمس المميز والخطوط الانسيابية لتصطبغ الأزياء بسحر لا يوصف. وتنضح التصاميم الكلاسيكية أناقة وترفاً بفضل تفاصيلها المميزة وحياكتها الفاخرة، والأهم من ذلك أنها توفر راحة لا تضاهى. وتندمج النقشات التجريدية المستوحاة من فن الحداثة مع بداية القرن في أوروبا، مع أنماط النسيج السويسري التي ظهرت في أرشيف الدار والمصنوعة من قبل شركة أبراهام المحدودة، لتشكّل مزيجاً غير مسبوق. وتتسم الأكسسوارات وحقائب اليد بتصاميم غرافيكية، وتطلّ متألقة بقطعة تزيينية استحدثتها Bally لهذه المجموعة.

وتتمتّع سيدة Bally بجرأة وقوّة قلّ مثيلها، كما أنها فائقة الجمال والذكاء، واعية وجاهزة دائماً لمواجهة أي تحدّ تضعه الطبيعة في وجهها:

الأحذية: تشمل القطع الكلاسيكية الأساسية جزمة Dayan التي تصل إلى الركبة، والمصنوعة من الجلد الطبيعي ثنائي اللون، إضافة إلى حذاء Deva المزوّد بمقدمة منحوتة الشكل ورباط عند الكاحل. كما تقدّم Bally هذا الموسم قطعة تزيينية ذهبية هي عبارة عن سلسلة على شكل حرف B، وتظهر على حذاء Dahlia ذات الكعب العريض. كما تزيّن صفائح معدنية مطروقة المظهر حذاء Claudie المسطح (المتوفر أيضاً بكعب 45 مم). وتحتلّ تشكيلة الجزمات الشتوية مكانة بارزة في المجموعة مع جزمة Curling التي تتميز بنعل Vibram المبتكر، وبجزء علوي مصنوع من صوف الخروف، إضافة إلى حذاء سنيكر Bally Lift الذي يتسم بنعل مخدّد وفائق الخفة.

الحقائب: تُعيد العلامة إحياء حقيبة Cecyle الكلاسيكية بقياسات وأشكال جديدة مع نمط المعينات الدوامية الذي لا يبليه كر الأيام، في حين تعكس حقيبة Janelle الأيقونية الرسومات الغرافيكية المرقعة التي تشتهر بها الدار. كما تقدم Bally قطعة تزيينية جديدة تحمل الرقم 1851، وتظهر على تشكيلة Vestige من الحقائب متعددة الاستخدامات والمصنوعة من الجلد المضرّب، والحقائب التي تُحمل على الكتف بسلسلة، إضافة إلى الحقائب الصغيرة الناعمة.

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الملابس الجاهزة: تلتقي سترات الكشمير الناعمة والكنزات بالياقة الملتفة العالية مع القصّات المفصّلة والواضحة المعالم التي تتسم بها القمصان الحريرية المزيّنة بنقشات العلامة الكلاسيكية والبناطيل المزوّدة بشقّ عند الساق. تعكس الملابس الخارجية أسلوباً جريئاً من خلال المعاطف الجلدية الضيقة عند الخصر والجاكيتات الأنيقة المصنوعة من صوف الخروف، التي تتزين بأزرار معدنية مطروقة المظهر. ويطلّ المعطف الجلدي المزدان بنمط شيفرون غرافيكي، تتخلله أجزاء باللونين الأبيض والأسود مقصوصة يدوياً كنجم في المجموعة، فيما تبرز قمصان جلدية فضفاضة وتنانير جلدية عالية الخصر بالنمط نفسه.

القوام والمواد

يعود الجلد إلى الساحة هذا الموسم سواء على شكل طبقات، بلونجيه خفيف، طبقة مبطّنة رقيقة لصوف الخروف أو جلد سويدي ناعم. كما صُنعت المحبوكات الباعثة على الدفء من أنسجة فاخرة لاسيما الفلانيل مع قطن الكشمير، الصوف المتهدّل والمعالَج بتقنيات قديمة فضلاً عن الجاكارد الصناعي العملي. كما صُممت الأكسسوارات والأحذية من النيلون غير المبطّن والمقاوم للماء، ومن الجاكارد المزيّن بنمط سلسلة B، ومن الجلد الماتي بنقشة جلد التمساح، وبرزت عليها قطع تزيينية مميزة على غرار القطع التي تحمل الرقم 1851.

الألوان

يكمّل اللون العاجي المحايد والرمادي الفاتح لونَي الأبيض والأسود السادة. أطلّت الألوان إذاً بدرجات خريفية غنية، لاسيما لون الشيراز الداكن (البوردو)، والبرتقالي المحروق والبرتقالي المصفر المائل إلى الذهبي، على النقشات الريترو والكتل اللونية الجريئة.

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