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طريقة عمل سلطة الكوسة الدايت

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مع اتباع الحمية الغذائية، تبدأ عمليات البحث عن وصفات غير تقليدية ولذيذة، لتناولها خلال رحلة إنقاص الوزن، من بينها سلطة الكوسة، التي يمكن إعدادها في المنزل سريعا.

وفيما يلي خطوات تحضير سلطة الكوسة الدايت، على طريقة الشيف الشربيني، مقدم برنامج في "سي بي سي سفرة":

مقادير سلطة الكوسة الدايت

جبنة فيتا

كوسة 

خل 

فلفل ألوان

نعناع

بقدونس 

ملح 

زعتر

فلفل أسود 

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زيت زيتون

ثوم

زبادي  

طريقة تحضير سلطة الكوسة الدايت

- تقطيع الكوسة إلى مكعبات، وتحميرها فى طاسة تحتوي على زيت غزير.

- تصفية الكوسة من الزيت، ثم وضعها في وعاء مع إضافة البقدونس والفلفل الألوان.

- إضافة خل وملح وفلفل وزبادي والنعناع والزعتر وزيت زيتون والثوم.

- تقطيع الجبنة الفيتا على السلطة.

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