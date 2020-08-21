آخرهم هالة صدقي.. قصص الفنانين مع قضايا إنكار النسب

علاقات و مجتمع

إنكار النسب، أزمة تواجه الفنانين في الفترة الأخيرة آخرهم الفنانة هالة صدقي مع زوجها سامح سامي بعد ظهوره في مقطع فيديو، يطالب بإجراء تحليل "DNA"، بعدما ذكر أن زوجته ليست والدة أولاده الحقيقية.

وقال سامح في مقطع الفيديو: "هي مش أمهم الحقيقية.. البويضات خاصة بسيدة أخرى دون علمي والرجوع ليا".

واستنجد "سامح" بالنائب العام قائلا: "أنا اللي بستنجد بالنائب العام.. أنا مقهور أرجوك أقف جنبي.. وبطالب بتحليل الـDNA.. عشان عاوز أثبت حقي".

بينما خرجت الفنانة هالة صدقي، في بيان لها عبر حسابها على فيسبوك وأكدت أنها سوف تتقدم ببلاغ عاجل ضد المواقع الصحفية التي تناولت اسمها في الأزمة الأخيرة، المُتعلقة بزوجها وإنكار النسب، وكذلك محامي الطرف الآخر، الذي سرد وقائع ليس لها أي أساس من الصحة على حد قولها.

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ولم تكن هذه الأزمة الأولى التي تواجه الفنانين في قضايا إثبات النسب.

الفنانة زينة

أقامت الفنان زينة دعوى قضائية ضد الفنان أحمد عز، بعد زواجهما عرفيا، لإثبات نسب توأمها منه، لكن "عز" أنكر هذه الادعاءات، رافضا إجراء تحليل الـDNA، إلى أن أسدلت محكمة الاستئناف الستارة على القضية، بتأييد نسب الطفلين إليه.

أحمد الفيشاوي

ومن الأزمات التي تكررت فيها قضية إثبات النسب، أزمة الفنان أحمد الفيشاوي مع هند الحناوي، حيث اعترف بنسب الطفلة "لينا"، بعد عامين من النزاع بين أروقة المحاكم، رفض خلالهما إجراء تحليل إثبات نسب.

مريم أوزورلي

وتكررت نفس الواقعة مع الفنانة التركية مريم أوزورلي، المعروفة باسم "السلطانة هويام" نجمة مسلسل "حريم السلطان"، إذ رفض رجل الأعمال التركي جان أتاش الاعتراف بابنتها "لارا"، التي تعيش مع أمها منذ مولدها في عام 2014.