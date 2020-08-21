السلطانة هيام تثير الجدل بـ"لوك جريء" في أحدث جلسة تصوير

لايف ستايل

إطلالة جريئة، أثارت بها الفنانة التركية مريم أوزرلي، المعروفة إعلاميا بين العرب باسم بـ"السلطانة هويام"، الجدل بين جمهورها، في أحدث "فوتو سيشن"، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت "أوزرلي"، بدون ملابس، تكسو الورود صدرها، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية، ومكياج بسيط.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصور، التي حققت ما يزيد على 300 ألف تسجيل الإعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "نسيتي تلبسي هدومك"، و"جميلة للغاية"، و"إيه اللي مخليكي تتصوري بالمنظر ده".

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يشار إلى أن "أوزرلي"، زارت مصر العام الماضي، والتقت بعدد من الفنانين، منهم الممثل محمد إمام والفنانة الاستعراضية دينا، فضلا عن استضافة الإعلامية إسعاد يونس لها ببرنامج "صاحبة السعادة".