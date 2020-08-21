"بلاش كدب وادعمها".. 10 نصائح بسيطة تجعل الرجل صديقا لشريكة حياته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

الصداقة من أهم مقومات الزواج، فهي أحد الطرق لتعميق العلاقة بين الشريكين، لذا يجب أن يحافظ عليها الرجل وسط ضغوط الحياة اليومية.

ووفقًا لموقع "focus on the family"، المتخصص في العلاقات بين الرجل والمرأة، هناك العديد من النصائح البسيطة التي تجعلك صديقًا لشريكة حياتك.

1- تقديم التنازلات:

على الرجل تقديم التنازلات المسموح بها، حتى يتمكن من اكتساب صداقة شريكة حياتك، ويجب أن يعرف أن التنازل ليس تقليل من شأنه، بل تدل على قوة إرادته التي جعلته يتنازل عن أشياء مقابل تحقيق نتيجة إيجابية.

2- حدد وقتًا كل أسبوع لقضاء وقت ممتع معًا:

اختر وقتًا لتقضيه معها واجعلها تتذكره بالذكريات الجميلة، وحقق لها طلباتها، مثلًا في وجبة تختارها أو مكان تريد الذهاب إليه، أو إحضار كتابًا لها إذا كانت القراءة من اهتماماتها.

3- تخصيص وقت للاهتمامات المشتركة:

خصص وقتا للعثور على الاهتمامات المشتركة بينكما، حتى لو كانت الطهي، أو التنزه أو ممارسة رياضة معينة، والتخطيط لها معًا.

4- امتنع عن الكذب:

تحلى بالشفافية مع شريكة حياتك، واكشف عن مشاعرك دائمًا سواء كانت غضب أو خوف أو حزن، أو مشاعر حب لها.

5- التواصل الدائم معها:

أكد الخبراء أن التواصل المنتظم بين الشريكين يدعم الصداقة بينهما بنسبة كبيرة، وتجعل العلاقة بينهما تسير بسلاسة.

6- قبولها بكل شئ فيها:

إذا تقبلت شريكة حياتك يجب أن يكون بكل شئ فيها دون أن تطلب منها التعديل من شخصيتها أو صفاتها، وادعمها دائمًا.

7- اعطائها مساحتها الشخصية:

يجب أن تعطها مساحتها الشخصية بالخروج مع أصدقائها، أو حتى أن تقضي وقتًا منفردة مع نفسها، ولا تكبح جماح رغبتها، حتى يكون هناك توازنًا في حياتها.

8- لا تتحكم بها:

من أفضل الطرق للتقرب من شريكة حياتك، هي التوقف عن السيطرة عليها، لذا حاول أن تمنع نفسك من إخبار شريكتك بما يجب فعله وما لا يجب فعله، خاصًة الأصدقاء والأهل.

9- لا تخفي عنها شيئًا:

شريكة الحياة من الأشخاص التي تحفظ أسرارك ولا تفصح بها، فحاول أن تتواصل بقدر الإمكان معها ولا تخفي عن أسرارك.

10- ادعمها:

يحتاج كل فرد إلى الدعم، خاصًة من شريك حياته، فيجب أن تظل بجانبها في جميع الأوقات وتقدم لها الدعم المستمر، وذلك يساعدك في تطوير علاقتك بشكل كبيرة.