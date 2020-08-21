بالصور.. مجموعة من صيحات موضة الصيف تجعلك مميزة وأنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

من الصعب على الفتيات، تحديد من هو مناسب لهم ولموضة العام عند شراء مجموعة جديدة من الملابس، وغالبًا ما تتسبب تلك الحيرة في هدر الأموال.

يعرض موقع "topteny" مجموعة من أحدث صيحات موضة صيف 2020، لتختاري منها ما يناسبك ويجعل إطلالتك أنيقة، وأضفي على اختياراتك لمستك الخاص التي تبرز أسلوبك.

- إكسسوارات الصدف:

انتشرت في الآونة الأخيرة الإكسسوارات التي تحتوي على الصدف، وهي تضفي لممسة مميزة على خزانة ملابسك في فصل الصيف.

يمكنك تصميم هذا الاتجاه بعدة طرق مختلفة، منها ارتداء الأقراط، أو تنسيق الصدف مع القلادات، فسوف تجعلي الأنظار تتوجه إليكِ، ويتميز هذا النوع بأن موضته لا تبطل أبدًا.

- ألوان النيون:

تُغير ألوان النيون شكل الشخص تمامًا، وهي ألوان اعتمدت الفتيات ارتدائها في الجيم أو أثناء ممارسة التمارين الرياضية، ولكن أخرجي عن القالب التقليدي وجربي تنسيق هذه الألوان معًا، وبالطبع ستكون إطلالتك مميزة.

- نقشة الزيبرا:

نقشة الزيبرا أو الحمار الوحشي من أكثر النقشات التي تختارها النجمات والمشاهير وتظهر كثيرًا على منصات عروض الأزياء، ويمكن ارتداء اللوك بالكامل بنفس النقشة من خلال جامبسوت أو بالتنسيق مع الألوان الأخرى والاكتفاء بإرتدائه كبنطلون أو بلوزة.

- ألوان الديجراديه:

الديجراديه تجعل ألوان اللوحات المرسومة مميزة، ولم تقتصر فقط على اللوحات، ولكن دخلت في الملابس أيضا، وهي من أبرز صيحات موضة الصيف.

- الترينش كوت:

الترينش كوت أو "معطف الخندق" كما يطلق عليه، من أكثر القطع التي تتناسب مع كل أشكال قوام الجسم، ويعطي إطلالة أنيقة سواء في فصل الربيع أو الصيف، إلى جانب شكله الكلاسيكي الذي يضغي على الإطلالة.

- الجمبسوت:

الجمبسوت من القطع الأنيقة والمريحة للغاية، وتكون مناسبة لخروجات الليل بتنسيقها مع شوز هيلز أو سليبر.

وهناك بعض الموديلات التي تتناسب مع الخروجات الصباحية، ويمكن تنسيقها مع الأحذية الرياضية.

- اللون الأبيض:

ارتداء اللون الأبيض يعطي شعورًا بالانتعاش والتفاؤل، لذا تم اختياره للون فستان الزفاف، ولكن من المهم اختيار الإكسسوارات معه بعناية.

وازني اللون الأبيض مع باقي الألوان، حتى تظهري به في أفضل صورة، مع القليل من الزخرفة والنقوش حتى يظهر جماله.

البنطلون الهاي ويست:

البنطلون الجينز أو القماش من موديل الهاي ويست، أصبح اختيار الفتيات مؤخرًا، فهو مريح وجذاب ويسهل تنسيقه مع باقي الملابس من أعلى، خاصًة لو بلوزة ذات أكمام منفوخة.