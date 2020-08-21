"إزاي تنقص وزنك وأنت نايم؟.. تناول مشروبًا من هذه العصائر قبل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

لا جدل في أن السمنة وصلت إلى معدلات مرتفعة، ويمكنكَ أن تكشف ذلك في نزهة بسيطة في أي شارع، إذ جاءت نسبة المصريين من أصحاب الوزن الزائد بدرجات متفاوتة، حيث يعانى 33% من السمنة، و6% من السنة المفرطة، ونحو 36% منهم "فوق الوزن"، لكنهم لم يبلغوا مرحلة السمنة، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، اعتمدت على البيانات الصادرة عن حملة "100 مليون صحة".

ماذا لو كانت هناك طريقة بسيطة لمحاربة الأرق ومساعدتكَ على إنقاص الوزن، كل ذلك أثناء النوم؟

نقدم لكَ المشروبات الليلية الأربعة التي تعمل على حرق الدهون أثناء النوم، وتساعدكَ على الاسترخاء وتجعلكَ تشعر بالشبع حتى تتوقف عن تناول الوجبات الخفيفة قبل النوم، وفق ما نقل موقع "dailyhealthpost".

1. مشروب التفاح:

المكونات:

1 تفاحة

1 كوب ماء بارد

قشر سيليوم / مسحوق

نصف ملعقة صغيرة قرفة

التحضير:

قطع التفاحة بالقشر وامزجها بالماء حتى تصبح ناعمة.

يُسكب المزيج في كوب كبير ويُضاف إليه قشور السيليوم ومسحوق القرفة.

اشربه على الفور؛ لأن السيليوم سيتكاثف.

اشرب كوبًا آخر من الماء العادي بمجرد الانتهاء من مشروب التفاح.

كيف يساعد؟

التفاح: يحد من امتصاص الدهون من الأمعاء ويسهل تكسير الدهون إلى أحماض دهنية، ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين في التفاح في تقليل الضرر التأكسدي والالتهابات المرتبطة به. وأظهرت دراسة أجريت عام 2003 أيضًا أن تناول ثلاث تفاحات يوميًا يسهم في إنقاص الوزن.

قشور السيليوم: هي ألياف قابلة للذوبان صالحة للأكل، بمجرد تناوله، يتمدد؛ ليشكل كتلة تشبه الهلام عن طريق سحب الماء من القولون، ويساعد على إخراج الفضلات من القولون بسرعة وكفاءة أكبر، بصرف النظر عن الآثار الإيجابية المعروفة على القلب ومستويات الكوليسترول

كما تساعد القرفة على تنظيم مستويات السكر في الدم، وتعزز عملية الأيض وحرق دهون البطن مع تقليل الشهية.

2. مشروب الكرز الصبار:

المكونات:

عصير الكرز الحامض

عصير الصبار

ماء بارد

التحضير:

أمزج عصير الكرز والصبار معًا في 225 جرامًا في قارورة زجاجية

أضف الماء البارد

اخلط جيدًا واشرب

كيف يساعد؟

تشير الدراسات إلى أن عصير الكرز الحامض يؤدي إلى انخفاض كبير في شدة الأرق، وأظهرت دراسة أخرى أنه يمكن أن يزيد من مستويات الميلاتونين، ما يحسن مدة نومك وجودته.

كما تفرز أوراق الصبار مادة هلامية قوية وواضحة مليئة بـ75 من المكونات النشطة المحتملة، بما في ذلك الفيتامينات والإنزيمات والمعادن والسكريات واللجنين والصابونين والأحماض الأمينية.

ويحتوى هذا النبات القديم أيضًا على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة بالإضافة إلى 6 عوامل مطهرة تمنع نمو البكتيريا التي يمكن أن تسبب العدوى والالتهابات.

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أيضا الصبار هو علاج تقليدي يستخدم على نطاق واسع لمرض السكري، وتؤكد الدراسات الحديثة أنه يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم، ويظهر أيضًا أنه يساعد في إنقاص الوزن.

ملحوظة: الصبار ملين معروف لذا احذر من الكمية التي تشربها.

3. مشروب الخيار والليمون والزنجبيل

- 5 شرائح من الخيار مع القشر (أو خيار كامل إذا كنت تحب مشروبًا كثيفًا)

1 ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور الطازج

ماء

1 ليمونة معصورة طازجة

رشة من ملح الهيمالايا الوردي (اختياري)

التحضير:

يُمزج الخيار والزنجبيل المبشور بالماء حتى يصبح ناعمًا.

أضف عصير الليمون والملح

اخلط جيدا واشرب

كيف يساعد؟

الخيار من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية الغنية بشكل مذهل بالألياف القابلة للذوبان، والتي ترتبط بالأحماض الدهنية التي تنتج عند تناول الدهون. ثم يساعد في إزالتها، ما يقلل من إجمالي الدهون المتناولة من الجهاز الهضمي.

يعتبر الخيار أيضًا مطهرًا قويًا للسموم للكبد ومدرًا طبيعيًا للبول، ما يعني أنه يمكن أن يساعد جسمك على إنتاج المزيد من البول لطرد السموم والفضلات.

بينما يشتهر الزنجبيل بخصائصه الهضمية القوية، وتظهر العديد من الدراسات أنه فعال لمرض السكري وتنظيم الجلوكوز. كما أنه مضاد قوي للالتهابات، ويمكن أن يساعد في قمع مستويات الكورتيزول وحرق الدهون وفقًا للدراسات.

أما عصير الليمون فهو مزيل للسموم، ويساعد في قلوية جسمك، ويسهم أيضًا في قتل البكتيريا والفيروسات، فضلاً عن إفادة صحة عظامك وتقليل هزال العضلات، وتقليل فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وحتى تحسين ذاكرتك.

4. الحليب الدافئ ومشروب جوزة الطيب

المكونات:

1 كوب حليب بقري عضوي كامل الدسم أو حليب خالٍ من الألبان

1-2 ملعقة صغيرة عسل

رشة من جوزة الطيب المبشورة حديثًا (لا تزيد على 1/8 ملعقة صغيرة)

التحضير:

سخن الحليب ثم يُترك؛ ليبرد حتى يصبح فاترًا.

اخلط العسل وجوزة الطيب المبشور

اشرب على الفور.

كيف يساعد؟

رغم الآراء الشائعة بأن الحليب كامل الدسم يؤدي إلى زيادة الوزن، أفادت مراجعة نشرت عام 2013 في المجلة الأوروبية للتغذية أن 11 من أصل 16 دراسة تثبت أنها ليست كذلك. في الواقع، قد يساعد الاستهلاك المنتظم للحليب في منع زيادة الوزن، كما يحتوي أيضًا على التربتوفان، وهو حمض أميني يعزز النوم.

ويعزز العسل الاسترخاء ويساعدك على النوم المريح، كما يرفع السكر الطبيعي في العسل الأنسولين قليلاً ويسمح بدخول التربتوفان إلى عقلك بسهولة أكبر، وهذا هو السبب في أن تناول ملعقة من العسل قبل النوم يساعدك في الحصول على نوم مريح.

جوزة الطيب هو علاج منزلي شهير للأرق، خاصة في الحليب الدافئ، وغني بالماغنيسيوم، وهو معدن أساسي يحتاجه جسمك لتقليل توتر الأعصاب. كما أنه يحفز إفراز هرمون السيروتونين، الذي يتغير إلى الميلاتونين في دماغك للحث على النوم.

وتظهر الدراسات أيضًا أن جوزة الطيب تحتوي على العناصر التي تساعد في إطلاق العديد من النواقل العصبية التي تحفز على الاسترخاء والنوم. ويتمتع جوزة الطيب أيضًا بتأثير حراري معروف يعمل بشكل أساسي على تحفيز عملية التمثيل الغذائي لحرق الدهون الزائدة أثناء النوم.