موديلات فساتين ميدي من وحي الملكة ليتسيا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:44 مساءً - الملكة الإسبانية ليتسيا، زوجة الملك فيليب السادس، كانت تعمل بمجال الصحافة في عدة صحف قبل زواجها، كوكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، وصحيفة سيغلو، وقناة سي إن إن بلس الإسبانية، وغيرها من المجالات الصحفية. وبعد انفصالها عن زوجها الأول "ألونسو غيريرو بيريز" بأربعة أعوام، بدأت رحلة الاقتران بالملك فيليب أمير أستورياس، وتزوجته عام 2004، وأنجبت منه ابنتين. وعلى صعيدها الشخصي؛ تتميز بارتداء الفساتين الناعمة والأنيقة بالأسلوب الملكي الفاخر، لذا جمعنا لكِ -عزيزتي- من وحيها عدة فساتين ميدي مصممة بحس عالٍ من الأناقة.

فساتين بألوان حيادية من الملكة ليتسيا

فساتين بألوان حيادية



اعتمدت الملكة الإسبانية ليتسيا عدة فساتين بألوان حيادية مميزة، وذلك لصيحتها التي لا تختفي أبدًا من خطوط الموضة، والتي تناسب كل النساء بأعمارهن المختلفة. ولاختيارها العديد من الفساتين الناعمة بأسلوب الميدي؛ نلهمكِ من أحدث إطلالاتها وأبرزها عدة خيارات؛ حيث ارتدت فستانًا أحمر ميدي مصممًا بقَصَّة عالية من الخصر وبأكمام قصيرة، وفضَّلت إكمال جمالها بتسريحة مرفوعة للشعر ومجوهرات ناعمة، وأطلّت بفستان رمادي بقَصَّة الميدي المصمم بنفشة بسيطة من الأسفل وقَصَّة ناعمة من الأعلى، وأكملت تفاصيل الإطلالة بالأسود لمظهر راقٍ، وظهرت في الإطلالة الثالثة بفستان أسود ميدي مزين بحزام الخصر الرفيع وحذاء الفلات، وسرحت شعرها بتسريحة منسدلة.

خيارات الفساتين البيضاء لمظهر صباحي

فساتين اللون الأبيض من الملكة ليتسيا



تفضّل الملكة ليتسيا خيارات الفساتين البيضاء؛ لإطلالة راقية تُبرز جمال القوام المتناسق، ومنها نسقت فستانًا أبيض ميدي مزينًا بطبعات سوداء ناعمة بقماش صيفي خفيف، وأكملت ملحقات الإطلالة بالأحمر؛ لزيّ كلاسيكي، ومن الناحية الجمالية فضّلت الاعتماد على تسريحة الشعر المنسدل والمكياج المرتكز على اللون الأحمر، واختارت فستانًا أبيض ميدي منقطًا بالأسود بطريقة أنثوية، وأكملت إكسسواراتها بالأسود مع المكياج الناعم وتسريحة الشعر المنسدل، وتأنقت بفستان ميدي أبيض مزين من الأسفل بنفشة بسيطة؛ لمظهر أنيق مناسب للشابات.

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إطلالات الفساتين الميدي الناعمة

فساتين ميدي ناعمة



لخيارات الفساتين الناعمة بالموديلات الأنيقة، تألقت الملكة ليتسيا بفستان سماوي راقٍ مزين بحزام ذي أزرار ذهبية؛ لمظهر مرح مناسب للخيارات الصباحية، وتزينت بفستان سكَّري ميدي مزين بأكمام طويلة وطبعات كحلية مميزة؛ لخيار مناسب لكل المناسبات البسيطة.

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