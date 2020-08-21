شاهدي إطلالات ديمي لوفاتو في عيد ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:44 مساءً - احتفلت النجمة الأمريكية ديمي لوفاتو بعيد ميلادها الـ28، أمس الخميس 20 آب/أغسطس، وذلك بعد مرور أقل من شهر من إعلان خطوبتها على حبيبها ماكس إيرش.

وعلى ما يبدو أن حياة النجمة ديمي لوفاتو تعود إلى سابق عهدها؛ بعد أن مرت بأزمة كبيرة عام 2018 نتيجة الإدمان.

وقد انعكست السعادة والاستقرار النفسي اللذان تعيشهما النجمة على إطلالاتها التي أصبحت مفعمة بالحياة.

وفي هذا السياق، وتزامناً مع ذكرى ميلادها، جمعنا لكِ الخليج 365 بعض إطلالات ديمي لوفاتو المميزة، التي يمكنكِ أن تستوحي منها؛ لتتألقي أنتِ أيضاً.



إطلالة الخطوبة

إطلالة الخطوبة



تألقت ديمي لوفاتو بفستان أبيض بسيط وقصير بأكمام طويلة، خلال جلسة التصوير الخاصة بإعلان خطوبتها.

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البليزر في إطلالات ديمي لوفاتو

البليزر في إطلالات ديمي لوفاتو



تعتمد النجمة العالمية ديمي لوفاتو كثيراً في إطلالاتها على البليزر العصري، كما تختاره بألوان جريئة، كما فعلت عندما اعتمدته باللون الأصفر، ونسقت معه تنورة وكروب توب باللون الأسود، كما اعتمدت البليزر الذهبي؛ كإطلالة كاملة بالبدلة الذكورية.

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الإطلالات الرياضية

الإطلالات الرياضية



بعد الأزمة الصحية التي عانت منها ديمي لوفاتو منذ أكثر من عام، بدأت تعتمد مؤخراً على حياة صحية؛ تعتمد فيها على ممارسة الرياضة بشكل يومي، وعليه تشارك النجمة صور إطلالاتها الرياضية مع متابعيها على صفحتها الخاصة في إنستقرام.

وتعتمد ديمي لوفاتو في أكثر الأحيان على اللون الأسود في اختيارها للملابس الرياضة، إضافة إلى بعض الألوان الجريئة.

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الإطلالات الكاجوال

الإطلالات الكاجوال



تختار ديمي لوفاتو إطلالات كاجوال، في إطلالاتها اليومية أو خلال السفر، ما يعكس شخصيتها الحيوية المتجددة دائماً، والبعيدة كل البعد عن الكلاسيكية.

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الإكسسوارات

الإكسسوارات



على عكس اختياراتها الجريئة في الملابس، تعتمد ديمي لوفاتو على البساطة والكلاسيكية في اختيار إكسسواراتها، ودائماً ما تختار الأقراط الدائرية والقلادات الناعمة.

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شاهدي إطلالات ديمي لوفاتو بمناسبة عيد ميلادها الـ28، واستوحي منها ما يتناسب مع شخصيتك.