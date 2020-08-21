أجمل فساتين سهرة باللونين الأبيض والأسود

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:44 مساءً - لا تنتهي صيحة الفساتين باللونين الأبيض والأسود في عالم الموضة ، ولذلك يحرص العديد من المصممين على تقديم فساتين مونوكروم باللونين الأبيض أو الأسود أو تجمع بين اللونين في تصميم واحد.

شاهدي أجمل موديلات فساتين سهرة موضة 2021 باللونين الابيض والأسود



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فساتين جورج شقرا Georges Chakra





Georges Chakra



قدم المصمم جورج شقراء فساتين باللونين الأبيض والأسود بتصاميم مميزة وراقية تليق بذوق المرأة العربية.

أحببنا الفساتين التي تجمع بين اللونين، وارتدت العارضات القفازات باللون الأبيض التي تضيف لمسة كلاسيكية لإطلالة المرأة.

وتنوعت التصاميم بين الفساتين الضيقة والواسعة، وبرزت العديد من الصيحات مثل صيحة الطبقات والكشكش والشق الأمامي الطويل والأوف شولدر.







فساتين جورج حبيقة Georges Hobeika





قدم المصمم جورج حبيقة فساتين فخمة باللونين الأبيض والأسود، مثل الفستان الـHigh Low المنفوش والمرصع بتطريزات برّاقة مع قبّة Halter.

وأعجبنا الفستان الأبيض بصيحة الـCrop Top مع تنورة واسعة متوسطة الطول.

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فساتين La Me tamorphose

La Me tamorphose



بصيحة الكشكش الرائجة، قدمت ماركة La Me tamorphose فساتين سهرة تجمع بين الأبيض والأسود في تصاميم تخطف الأنفاس.





فساتين رالف وروسو Ralph & Russo

Ralph & Russo



قدمت ماركة رالف وروسو Ralph & Russo فساتين أنيقة ومفعمة بالأنوثة باللونين الأبيض والأسود وتميزت الفساتين بالبساطة مع لمسات برّاقة تزينها وبصيحة الشق الجانبي الطويل.

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