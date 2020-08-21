قفاطين وجلابيات مغربية من أحلام الزعيمي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تعتمد الممثلة المغربية أحلام الزعيمي على خيارات الأزياء المغربية في إطلالاتها ومناسباتها المتنوعة، ومن أحدث خياراتها التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما إنستجرام، الذي يتابعها عليه أكثر من مليون متابع، اعتمدت الكثير من القفاطين والجلابيات المختارة بعناية وأناقة عاليتيْن، استوحيناها لكِ -عزيزتي- اليوم؛ لتتألقي على غرارها.



خيارات الجلابيات للإطلالات اليومية

خيارات الجلابيات للإطلالات اليومية



إن كنتِ من محبات الجلابيات المغربية في الإطلالات اليومية؛ يمكنكِ أن تستوحي من أحلام الزعيمي إطلالتها بجلابية صفراء مصممة بقماش بارد مخطط طوليًّا بالأبيض؛ لمظهر صيفي بامتياز، وأكملته بتسريحة شعر على شكل كعكة مرفوعة، مع حقيبة وحذاء باللون البني المميز، وفي إطلالة أخرى تأنقت بجلابية مصممة بأكمام طويلة بقماش ناعم مزيّن بخطوط طولية ملونة بتدرجات الأزرق والزهري والأخضر، مع حذاء رياضي زهري وتسريحة شعر منسدلة، ونُذكركِ -عزيزتي- أن الخطوط الطولية في الملابس تزيد من نحافتك، وتضفي عليكِ مظهرًا أكثر طولًا.

تابعي المزيد: قفاطين وجلابيات مغربية من مروى الريوي

Advertisements



إطلالات القفاطين من أحلام الزعيمي

إطلالات القفاطين من أحلام الزعيمي



للقفاطين المغربية المتنوعة نقدم لكِ عدة خيارات من أحلام الزعيمي، حيث أطلّت بقفطان من المخمل الأسود المطرز بالزهور الملونة والنقوش الذهبية؛ لمظهر راقٍ ومفعم بالأناقة، وظهرت بقفطان برتقالي مطرز بطريقة عصرية بالذهبي من المنتصف وأطراف الأكمام، واختارت في الإطلالة الثالثة القفطان السماوي المصمم بموديل ناعم مناسب لمختلف النساء، ومزيّن بفصوص اللؤلؤ في الجزء العلوي والعديد من النقوش السكرية في المنتصف وعلى الأطراف، وأكملت جمال الإطلالة بحزام مميز للخصر.

تابعي المزيد: قفاطين خليجية موضة 2020



تنسيقات القفاطين الصيفية

تنسيقات القفاطين الصيفية



القفطان المغربي قطعة أزياء لا غنى عنها في خطوط الموضة، لذا صممت دور الأزياء المختلفة الكثير من القفاطين الصيفية المصممة بعناية، ومنها تألقت أحلام الزعيمي بقفطان شفاف مزين بالزهور الزرقاء والبيضاء بطريقة شبابية، ومزين بقماش أبيض في المنتصف؛ لخيار مناسب للشابات ومحبات التميز، وتجمّلت في إطلالة أخرى بقفطان من الساتان الأخضر المطرز بالذهبي بطريقة عصرية لامعة، وأكملت مظهرها بتسريحة مرفوعة ومجوهرات ذهبية.

وفي الإطلالة الثالثة نسقت قفطانًا أسودَ مصممًا بأكمام قصيرة ومطرزًا بالذهبي من الجزء العلوي، مع مجوهرات ذهبية وساعة سوداء مزينة بالذهبي، واختارت تسريحة الشعر المنسدل المموج مع المكياج القوي، أما في الإطلالة الرابعة فجاءت بقفطان زهري مصمم بأكمام قصيرة ومزين من الأعلى بقماش الدانتيل المنقوش، ومن الأسفل بالنقوش البنية المميزة.