كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تفضّل الكثير من السيدات اعتماد قلادات الشوكر في إطلالاتهن؛ إذ تمنحهنّ جاذبية وأناقة.

وتعد قلادات الشوكر من قطع الإكسسوارات التي يمكن تنسيقها مع مختلف الإطلالات؛ إذ تتسم بتصاميمها الفاخرة المتعددة، وهناك تشكيلة متنوعة تقدمها كل الماركات مع بداية كل موسم؛ لتناسب مختلف الأذواق.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ "الخليج 365. نت" موديلات من قلادات شوكر معدنية سميكة؛ يمكنكِ أن تستوحي ما يناسبك من بينها؛ لإطلالة جذابة ومتميزة.



قلادة شوكر معدنية سميكة لإطلالة رسمية

قلادة شوكر معدنية سميكة لإطلالة رسمية



لإطلالة كلاسيكية رسمية؛ يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم، لقلادة شوكر معدنية سميكة، وتتدلى من المنتصف حلقة دائرية معدنية مفرغة.

ويمكنكِ تنسيق هذه القلادة مع بليزر وبنطلون أو تنورة قصيرة، وكعب عالٍ، واعتماد تسريحة شعر منسدلة للوراء.

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قلادة شوكر معدنية سميكة لإطلالة كاجوال

قلادة شوكر معدنية سميكة لإطلالة كاجوال



لإطلالة كاجوال في أوقات النهار؛ يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم، لقلادة شوكر معدنية سميكة، بها نقشات وزخرفات مختلفة.

ويمكنكِ تنسيق هذه القلادة مع بلوزة شيفون وبنطلون، وحذاء رياضي، واعتماد تسريحة شعر منسدلة على جانبي الوجه.

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قلادة شوكر معدنية سميكة لإطلالة هادئة

قلادة شوكر معدنية سميكة لإطلالة هادئة



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة هادئة للظهور بها في أوقات الخروج؛ يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم، لقلادة شوكر معدنية سميكة.

وأهم ما يميز هذه القلادة أنها تناسب مختلف الإطلالات، وتمنحكِ جاذبية وأناقة، ويمكنكِ اعتمادها مع بلوزة مفتوحة الرقبة، واعتماد تسريحة شعر منسدلة.

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قلادة شوكر معدنية سميكة لإطلالة أنيقة

قلادة شوكر معدنية سميكة لإطلالة أنيقة



إذا كنتِ تريدين الظهور بإطلالة فخمة، وتبحثين عن تصميم أنيق لقلادة بين موديلات القلادات المعدنية السميكة، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم؛ لقلادة شوكر معدنية سميكة، على شكل سلاسل مستقيمة بجوار بعضها البعض.

ويمكنكِ تنسيق هذه القلادة مع مختلف الإطلالات، وأهم ما يميزها أنها تضفي على أي إطلالة قدرًا كبيرًا من الأناقة والرقي.

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قلادة شوكر معدنية سميكة لإطلالة جذابة

قلادة شوكر معدنية سميكة لإطلالة جذابة



إذا كنتِ مدعوة على حفل أو سهرة، وتبحثين عن تصميم جذاب وفخم بين موديلات قلادات شوكر؛ يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم، لقلادة شوكر معدنية سميكة، ومرصعة بحبات الكريستال الدائرية والمستطيلة والبيضاوية.

ويمكنكِ تنسيق هذه القلادة مع فستان بتصميم كب، واعتماد تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة عادية.

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قلادة شوكر معدنية سميكة لإطلالة راقية

قلادة شوكر معدنية سميكة لإطلالة راقية



لإطلالة تجمع بين الرقي والبساطة، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم، لقلادة شوكر معدنية سميكة بتصميم مفرغ، ومرصعة بأحجار الياقوت الأزرق، ويتدلى منها سلاسل على شكل حلقات.

ويمكنكِ تنسيق هذه القلادة مع تسريحة شعر مرفوعة، وفستان بدون أكمام.