هل تساعد حبوب منع الحمل في علاج تساقط الشعر؟.. هاني الناظر يجيب

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"طحن شريط كامل من حبوب منع الحمل على الشامبو قبل استعماله".. تلك هي الوصفة الجديدة التي ترشحها العديد من خبيرات التجميل ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر "السوشيال ميديا"، زاعمين بأنها ستساعد في علاج تساقط الشعر، والحصول على بصيلات قوية ولامعة، دون التأكد من صحة استعمال تلك الطريقة وآثارها الجانبية.

بدوره، علق الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، على وصفة "حبوب منع الحمل"، بأنها وصفة غير علمية، كما أنها بلا فائدة ولها الكثير من الأضرار.

وتابع "الناظر" لـ"هن"، أن تلك الوصفة تساعد على وصول المواد الهرمونية المتواجدة بحبوب منع الحمل إلى الدم، نتيجة امتصاص فروة الرأس لها، ما سيؤدي بالضرورة للإصابة بخلل هروموني، والمعاناة من اضطرابات في الدورة الشهرية.

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واستكمل استشاري الأمراض الجلدية حديثه بأن "حبوب منع الحمل والشامبو" يمكن أن تؤدي لإصابة الجلد بحروق، و"بعد كل ده مش هتلاقي نتيجة على شعرك".

وعن أسباب تساقط الشعر وطريقة علاجه، أكد الناظر، أنه يمكن أن ينتج عن عوامل وراثية، أو نتيجة الإصابة بأمراض "موضعية" أو "عضوية"، فضلا عن المعاناة منه بسبب الضغوط النفسية، أو أسباب فسيولوجية مثل الحمل والرضاعة، بالإضافة إلى استعمال كريمات فرد الشعر وصبغ الشعر باستمرار.

وقدم "الناظر" تركيبة طبيعة لعلاج تساقط الشعر خلال شهرين، والتي تتكون من خلط نسبة متساوية من الزيوت التالية: "اللوز الحلو- الزيتون- السمسم- بذر الجزر"، وتدليك فروة الرأس بهم قبل النوم، ثم غسل الشعر عند الاستيقاظ، على أن يتم استعمال ذلك الخليط مرتين في الأسبوع.