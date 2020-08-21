"كيد نسا".. ريهام سعيد عن خطوبة أحمد سعد وعلياء بسيوني: مسك الختام

علاقات و مجتمع

علقت الإعلامية ريهام سعيد على خطبة الفنان أحمد سعد، على علياء بسيوني، حيث أعلن أمس خطبتهما بشكل رسمي.

وشاركت "ريهام" بصورة للثنائي، عبر خاصية "ستوري" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، معلقة: "مسك الختام".

ولم تكتف "ريهام" بتلك التهنئة، بل قررت التعليق على مقطع فيديو للأخير يرصد فيه مفاجئة خطيبته له، بعدما قررت تعليق لافتات كُبرى أعلى "كوبري أكتوبر" مدون عليها "عيد ميلاد سعيد"، حيث علقت الإعلامية "تحفة"، ولم يرد عليها "سعد".

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وعلى الفور واجهت ريهام سيل من الانتقادات والتعليقات اللاذعة من المتابعين الذين اتهموها بكونها تحاول مضايقة ريم البارودي.

فعلق البعض: "أنتي خلتينا نتعاطف مع ريم ضد سعد في الحلقة بتاعتك ودلوقتي بتهنيه"، و"أحمد مردش عليكي وعلى تهنئتك".

الأمر الذي دفع "ريهام" للرد، قائلة: "أحمد صاحبي من 25 سنة والهبل اللي أنتوا بتتكلموا فيه ده عبط أنا بهني أحمد زي ما هنيت أحمد فلوكس زي ما هنيت ياسمين عبدالعزيز أنا أكبر من كدة، وأنا معرفش حد بالاسم ده (في إشارة منها لريم البارودي) لأن أقسم بالله بالنسبه لي ماتت".

يذكر أن ريهام هي الإعلامية الأولى التي استضافت ريم البارودي عقب انفصالها عن الفنان أحمد سعد، والتي كشفت عن تطور علاقتهما حينها، وعقب انفصال أحمد عن سمية الخشاب، وظهورهما ببرنامج "شيخ الحارة" رمضان قبل الماضي، قررت الإعلامية، توجيه رسالة لصديقتها ريم البارودي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: "بقابل ناس كتير وبتعرف على ناس كتير كل يوم بيعدي بعرف إن أنتي صاحبة حقيقية مش فيك مش بتعملي لمصلحتك".

وتابعت: "أد إيه الناس وحشة، بيقولوا حقك رجعلك أنا مش شايفة كدة أنا شايفة إنك إنتي ظلمتي نفسك لما حطيتي نفسك في الباكابورت ده والمفروض تزعلي من نفسك مش من حد".

واختتمت: "أهو درس وكلنا بنتعلم، صاحبتي كان ليكي حق الحدق يفهم كان ليكي حق في إيه".

إلا أن علاقة الثنائي كانت قد توترت نهائيًا خلال الأشهر الماضية، لتقرر ريهام سعيد وصف "ريم" بـ "ماتت بالنسبة لي".

خطوبة أحمد سعد

كان أحمد سعد، أعلن خطبته رسميًا، مساء أمس، حيث نشر صورة وهو يحتضن علياء بسيوني، عبر إنستجرام، معلقًا عليها: "النهارده عيد ميلادي وخطوبتي.. عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ.. عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي.. حد فهم قصدي إيه".