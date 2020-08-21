أول تعليق من اليوتيوبر مي ماهر بعد تعافيها من جلطة في الرئة: دمي فيه لزوجة

علاقات و مجتمع

عقب ما يقرب من أسبوعين من إعلان تدهور حالتها الصحية، وتعرضها لجلطة بالرئة، أعلنت اليوتيوبر مي ماهر، تعافيها وخرجها من المستشفى.

وكشفت مي تفاصيل إصابتها عبر بث مباشر شاركت به منذ قليل، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وقالت اليوتيوبر خلال البث: "كنت في الساحل واتعرضت لبعض أعراض التعب، ووقتها افتكرتها كورونا وعلى طول رجعت الإسكندرية للكشف والاطمئنان".

وتابعت: "افتكرتها كورونا، لأني مكنتش قادرة أخد نفسي، وريقي ناشف لكن الدكتور للمرة الأولى قال إني كويسة ومفيش حاجة، إلا أني صممت أكشف تاني لأني كنت تعبانة".

واستطردت: "لما جه الاستشاري، وعرف حالتي طلب أشعة وتحاليل، وكان عندي دوالي في رجلي، وبدأت آخد أدوية لسيولة الدم، وده قبل الحجز بسبب الجلطة اللي تاني مرة تجيلي".

وأضافت: "الجلطة أسبابها الزعل، وعدم الحركة، أو جينات وراثية، لكن الطبيب وقتها أكدلي إنها بسبب أن نسبة اللزوجة في دمي عالية جدًا وهي المتسببة فيها".

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مي ماهر تتعرض لوعكة صحية

تعرضت اليوتيوبر مي ماهر، للإصابة بجلطة في الرئة وهو الأمر الذي أدخل متابعيها في حالة من الحزن، داعين لها بالشفاء العاجل، وكشف حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، تطور حالتها الصحية بعد الوعكة الصحية التي عانت منها.

وقال حساب اليوتيوبر: "ادعوا من قلبكم لمي ماهر ربنا يشفيها ويعافيها، جتلها جلطة في الرئة فجأة، وهي دلوقتي في عناية مركزة.. ادعوا لها بالشفاء العاجل يا رب".

ويأتي ذلك بالتزامن مع حالة الحزن التي خيمت على رواد "السوشيال ميديا" لوفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، الذي أصيب بجلطة في المخ لكن جرى تشخيصه بصورة خاطئة، ما أدى إلى تدهور حالته ووفاته عقب أيام داخل أحد المستشفيات الكبرى منذ أيام.

وعاد حساب اليوتيوبر مجددًا ليطمئن جمهورها عليها، ويكشف عن التطورات الصحية لها، معلنا خروجها من العناية المركزة: "الحمد لله مي خرجت من العناية ربنا نجاها، هطمنكم عليها أول ما تكون قادرة إن شاء الله".

وأضاف حساب اليوتيوبر، موجهًا الشكر لمتابعيها على الدعوات المكثفة التي تلقتها مي: "شكرًا لكل حد دعا لمي يعرفها أو ميعرفهاش، أكيد لما تشوف حبكم ليها ده هتكون سعيد جدًا".