إعلانات بصورته على كوبري أكتوبر.. هدية خطيبة أحمد سعد في عيد ميلاده (فيديو)

علاقات و مجتمع
احتفل الفنان أحمد سعد بخطوبته أمس، على عارضة الأزياء علياء بسيوني، بالتزامن مع عيد ميلاده.
وشارك أحمد سعد، اليوم متابعيه عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، بمقطع فيديو عن الهدية المميزة التي حصل عليها من خطيبته "علياء".
ونشر "سعد" مقطع فيديو أظهر احتفال خطيبته، التي وضعت صورته وكتبت عليها: "عيد ميلاد سعيد"، على لوحات إعلانية على كوبري أكتوبر.
وعلقت الإعلامية ريهام سعيد التي عليه قائلة: "تحفة"، بالإضافة إلى تعليقات المتابعين: "مصر كلها هتحسدك" "محدش قدك".
وكان أحمد سعد، نشر صورة وهو يحتضن علياء بسيوني، عبر إنستجرام، معلقًا عليها: "النهاردة عيد ميلادي وخطوبتي.. عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ.. عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي.. حد فهم قصدي إيه"، في إشارة منه إلى أن يوم خطوبته بمثابة يوم مولده.
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