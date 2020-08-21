ريهام سعيد تنشر صورة قديمة تجمعها ببوسي: جدعة جدا ووحشتني

علاقات و مجتمع

شاركت الإعلامية ريهام سعيد، متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. Advertisements وظهرت في صورة قديمة مع الفنانة بوسي، وعلقت: "الست دي جدعة جدا ووحشتني أوي، بوسي كلنا بنحبك أوي". أزمة الفنانة بوسي مع طليقها فطين سعيد كانت أزمة واجهت الفنانة بوسي مع طليقها فطين سعيد، الذي حصل على أحكام قضائية ضدها بسبب تحريرها لعدد من الشيكات بدون ‏رصيد منذ سنوات، فضلا عن إخلالها باتفاقات مبرمة بينهما، ورفضها إعطاءه مبلغًا ماليًا نظير عمله معها ‏كنسبة عن إدارة ‏أعمالها‎.‎

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