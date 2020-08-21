الامارات | النيابة الكويتية تداهم مكاتب بوشهري ونهى نبيل

شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الكويتية تداهم مكاتب بوشهري ونهى نبيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت النيابة العامة الكويتية تحقيقاتها في قضايا المشاهير المتهمين بالتورُّط في عمليات غسل الأموال. وكشفت مصادر أن النيابة انتقلت أول من أمس إلى مكاتب شركات يعقوب بوشهري ونهى نبيل، وجرت معاينة الأوراق وتفتيش المكاتب للحصول على المستندات والفواتير لتدقيقها. وقالت المصادر إن عدداً من رجال أمن الدولة رافقوا النيابة العامة في إجرائها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الإجراء ذاته سيُتخذ مع جميع المكاتب والشركات التي تقدّمت «وحدة التحريات» ببلاغات ضد أصحابها. وحسب صحيفة "القبس" الكويتية فإن الإجراءات المتخذة تجري بدقة وبعناية وبهدف، حيث إن هناك عدداً من المشاهير حتى الآن لم تُفتح ملفاتهم أو تُجمّد أرصدتهم، وبالتالي فإن المسألة تحتاج ترتيباً وعناية ودراية في بعض الأمور. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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