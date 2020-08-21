طرق بسيطة تجعل غرفة نومك أكثر راحة وأناقة.. دون إنفاق أي أموال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

هناك الكثير من الطرق لإبراز تغيير في شقتك، وذلك عن طريق إعادة الترتيب وإعادة تصميم ما لديك بالفعل.

نستعرض أهم النصائح للحصول على مظهر مريح وأنيق لغرفة نوم، دون إنفاق أي أموال، وذلك حسب موقع "إنسايدر".

- تخلصي من الستائر الزائدة

وجود الستائر العاتمة والستائر عموماً بشكل مُفرط، يمنع دخول الضوء، كما أنه يعمل على ضيق المساحة.

- التخلص من العناصر التي لا ليس لها غرضًا مهمًا أو أساسيًا

إذا كان لديك كرسي أو طاولة احتياطية في غرفة نومك، ففكر في نقلها إلى جزء آخر من منزلك أو التخلص منها، من أجل خلق مساحة هادئة، حيث يمكنك الاسترخاء، والشعور بالراحة دون وجود كركبة.

- التنظيم وإيجاد مكان لكل شيء

إذا كان لكل شيء مكان، فمن الأفضل لك تجنب الفوضى، إن تنظيم مساحتك - حتى الأجزاء المخفية خلف الأدراج والأبواب يزيد الشعور من الهدوء والراحة.

نظّمي جميع أدراجك وخزانتك وتأكدي من تخصيص مكان لكل شيء، ويتضمن ذلك أيضًا تنظيف الأسطح التي عادة ما تكون مغطاة بأكوام من الملابس وأكوام من الأوراق.

- إحضار بعض الزهور أو الأغصان للغرفة

يمكن أن تساعد المساحات الخضراء في جعلك تشعرين بالانتعاش، ليس هناك طريقة أسهل لجعل الغرفة تبدو مشرقة وحيوية من جلب بعض الأزهار الطازجة والمساحات الخضراء.

احضري بعض الزهور وضعيها في مزهرية على منضدة السرير.