تنقص وزنك في حالة واحدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المقلية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

دائما ما يعتقد البعض أن تناول البطاطس المقلية أمر غير صحي، لكن هل تعلم أنها يمكن أن تكون مصدرًا كبيرًا للعناصر الغذائية؟، ولكن الأمر يتعلق بالطريقة التي يتم بها تحضير هذه الوجبة.

ويستعرض "الخليج 365"، مخاطر وفوائد تناول البطاطس المقلية بشكل منتظم، وفقا لموقع " eatthis".

غنية بالدهون المشبعة

إذا كنت تتناول البطاطس المقلية بالزيت بشدة، فمن المحتمل أن تقع في خطر في الدهون المشبعة، التي يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول الضار، إضافة إلى مخاطر أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وفقًا للمركز الطبي الأمريكي "كليفلاند كلينك"، يجب علينا الحد من تناول الدهون المشبعة بما لا يزيد عن 10٪ من إجمالي السعرات الحرارية، إذا كنت تبحث عن تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ، فإن الرقم الموصى به هو في الواقع 7٪، لذلك إذا كنت تعمل بنظام غذائي يحتوي على 1700 سعرة حرارية، فإن 10٪ من ذلك سيكون 170 سعرة حرارية من الدهون المشبعة، أي بمعدل 18-19 جرامًا يوميًا.

تمنحك الكثير من العناصر الغذائية بشرط واحد

هل تعلم أن البطاطس المقلية يمكن أن تكون مفيدة لك، عن طريق الحفاظ على قشر البطاطس عندما تحضرها في المنزل.

وفقًا لإيمي جودسون خبيرة تغذية، يعد القشر جزءًا كبيرًا من العناصر الغذائية التي توفرها البطاطس.

تقول "جودسون": "عندما نتحدث عن البطاطس المقلية، في معظم الأحيان، تتم إزالة القشر وتغمرها بالزيت، هذا خطأ لأن بعض العناصر الغذائية موجودة في القشر، لذا فإن إزالته يحرمك منها".

وفقًا لـ"جودسون"، توفر البطاطس متوسطة الحجم 620 ملليجرامًا من البوتاسيوم، و 45٪ من القيمة اليومية لفيتامين C، و 3 جرامًا من البروتين، بالإضافة إلى أنها تحتوي فقط على 110 سعرة حرارية و26 جرامًا من الكربوهيدرات المعقدة - نوع الكربوهيدرات الذي تريده في نظامك الغذائي، إنها أيضًا مصدر رائع لفيتامين ب 6.

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غذاء رائع لإنقاص الوزن في حالة واحدة

رغم أن البطاطس المقلية مغرية للغاية عندما تتناولها من الخارج مع البرجر، لكنك تستطيع أن تقلل من السعرات الحرارية والدهون المشبعة عندما تقوم بتحميرها في المنزل.

لتحضيرها بنفسك، توصي "جودسون" بتقطيع البطاطس إلى قطع صغيرة الحجم (مع قشرها)، ورشها بزيت الزيتون ووضعها في الفرن، يمكنك حتى أن تتبلها بالأعشاب وتقليل محتوى الملح.

ستشعر بالشبع

هل تعلم أن البطاطس تعتبر بالفعل من أفضل مثبطات الشهية؟ إذ كشف قسم الكيمياء الحيوية في جامعة سيدني باستراليا، عن مؤشر الشبع للأطعمة الشائعة، وكانت للبطاطس أعلى نسبة، ثلاث مرات أكثر من الخبز.

لذلك إذا قمت بتحميص البطاطس المقلية في المنزل، فأنت لا تحصل فقط على عدد كبير من العناصر الغذائية في نظامك الغذائي، ولكنها ستجعلك تشعر بالشبع أكثر من أي طعام آخر.

صحية أكثر من البطاطا المقلية

على الرغم من اعتبار البطاطا الحلوة صحية، إلا أن الحقائق لا تدعم ذلك، بالمقارنة مع البطاطس العادية.

توفر البطاطا نفس العناصر الغذائية، لكن البطاطس توفر المزيد منها، وفقًا لـ"جودسون"، فإن الاختلاف الوحيد في البطاطا الحلوة هو وجود "بيتا كاروتين" أحد مكونات فيتامين أ.

بشكل عام، البطاطس المقلية ليست سيئة كما يعتقد البعض، طالما أنك تصنعها بنفسك في المنزل بالقشر.