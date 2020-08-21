كيف تجعلين مكياجكِ يدوم طويلًا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:45 مساءً - تعرفي على بعض المنتجات والممارسات الجديدة التي يمكنكِ اللجوء إليها، لتحصلي على مكياج يدوم لساعات.





1-إعداد البشرة والشفتيْن بـ التقشير والترطيب

إعداد البشرة والشفتيْن



ابدئي بـ تقشير البشرة بفرشاة رقيقة ناعمة لإزالة خلايا الجلد الميتة وجفاف الجلد.

هذا يسمح للـ مرطب الخفيف (خطوتكِ التالية) اختراق البشرة بشكل أكثر عمقًا. إذ إنّ البشرة المرطبة تمنع المكياج من التكتل، أو الاستقرار في البقع الجافة ، وهي مشكلة شائعة للغاية . اعتبري هاتيْن الخطوتيْن أساس مثالي للمكياج الذي يدوم. ولا تنسي تقشير شفتيكِ وترطيبها أيضًا للون شفاه أفضل (ويدوم طويلًا).



2-البرايمر ما قبل المكياج

البرايمر

يعدّ البرايمر خطوة رئيسية أخرى لتطبيق مثالي لجميع منتجاتكِ الأخرى. اعتمادًا على المنتج ، يمكن للبرايمر التقليل من ظهور المسام ، وإطفاء لمعة البشرة أو إضفاء إشراقة ، وحتى إخفاء العيوب، في الأساس، يوضع طبقة برايمر على بشرتكِ وبقية مكياجكِ للمساعدة في منع استقرار الفاونديشن في المسام ، وإعطاء المكياج شيئًا "للتشبّث به" ، وإنشاء قاعدة ناعمة حريرية للتطبيق.





3- وضع المنتجات الكريمية تحت منتجات البودرة

ضع المنتجات الكريمية تحت منتجات البودرة



الكونتور وهايلايتر جاذبين، وخدود محمرة، ضاعفي كمية منتجكِ الكريمي أو السائل، متبوعًا بمنتج البودرة المفضل لديكِ من النوع نفسه. ستكون درجات اللون فائقة التشبع إذا كنتِ ترغبين بمظهر جريء.

بعض القواعد هنا: يكون البدء دائمًا بمنتجاتكِ السائلة أولًا - قد يؤدي وضع بودرة وفوقها سائل إلى جعل الطلة متكتلة. بعد استخدامكِ للكنتور الكريمي ، وأحمر الخدود ، والهايلايتر ، يُترك ليجف أو يُزال الفائض قبل قيامكِ بوصع طبقة ثانية من منتجات البودرة (سيساعد ذلك أيضًا على منع التكتل).



4- ملء الشفاه بـ قلم تحديد الشفاه

قلم تحديد الشفاه



باستخدامه لـ قلم تحديد الشفاه بهذه الطريقة، تشكّلين "درعًا" حول شفتيكِ لمنع أحمر الشفاه من السيلان ودخول خطوط الشفاه. كما سيؤدي ملء الشفاه السفلية والعلوية بالكامل بقلم تحديد الشفاه، لقدرة اللون على البقاء مدةً اطول.

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5- تثبيت المكياج ببودرة

تثبيت المكياج



بمجرد اكتمال تطبيق مكياجكِ، استخدم الفرشاة لتطبيق بودرة شفافة بشكل خفيف لتثبيت المكياج، بخاصة في منطقة الجبين والأنف والذقن، وقليلًا تحت عينيكِ.

يمكنكِ حتى استخدام بودرة لتثبيت أحمر الشفاه بوضع طبقة واحدة على شفتيكِ ، وتطبيق البودرة فوقها.





6- حيلة فعالة



إذا كنتِ ترغبين في بذل جهد إضافي ، يمكنكِ أن تجرّبي حيلةK-beauty -Jamsu - فهي تعد ببقاء مكياجكِ . إليكِ طريقة عملها: بعد الانتهاء من وضع المكياج ، يمكنكِ غمر وجهكِ بالكامل في بودرة الأطفال ، ثم غمر وجهكِ بالماء البارد لمدة تتراوح من 15 إلى 20 ثانية. ومن ثم تجفيفه بمنشفة بشكل خفيف لطلة مخملية. (قد ترغبين في تجربة الأمر مسبّقًا لمعرفة ما إذا كنتِ ستحبين النتيجة النهائية.)

تابعي المزيد: طريقة تطبيق مكياج برونزي للبيضاوات والسمراوات



7- رش مثبّت مكياج

رش مثبّت مكياج



رشّي مثبّت مكياج قبل أن تخرج من الباب، ليحافظ على طلة المكياج منتعشًا ومتوهّجًا ، مع الاحتفاظ بكل شيء في مكانه الصحيح.

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