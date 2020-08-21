أفضل مناكير غليتر يجعلك لا تحتاجين الى صالونات التجميل

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:45 مساءً - يعد المناكير الغليتر موضة رائجة جداً في الوقت الحالي، وهو يمنح الأظافر لمسة براقة رائعة تجعلك لا تحتاجين الى زيارة صالونات التجميل لتزيين أظافرك. وقد رصدنا لك في هذا المقال، أفضل مناكير غليتر لتمنحي أظافرك مظهراً جذاباً خلال دقائق.
JINsoon Nail Lacquer Polish in Fête
يكفي أن تضعي طبقتين من هذا المناكير الغليتر ذي اللون البنفسجي حتى تصبحين جاهزة لأي احتفالية تريدين أن تحضريها بإطلالة مميزة وبراقة تلفت الأنظار إليك، فهو سيغنيك تماماً عن الذهاب الى صالون التجميل لتزيين أظافرك، حيث يضفي على أظافرك مظهراً شبابياً رائعاً.
Essie Luxeffects Nail Color in Set In Stones
إن هذا المناكير الفضي الغليتر ملائم خصوصاً لذوات البشرة السمراء والداكنة، كونه يضفي على يديهن وأظافرهن بريقاً رائعاً، ويجعل لون بشرتهن تبدو أفتح. وهو يناسب بشكل خاص الحفلات والسهرات، الى جانب فستان أسود أو أحمر، فلا تترددي في تجربته.
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Sally Hansen Insta-Dri Fast-Dry Nail Color in Shooting Star
إن هذا المناكير من سالي هانسن Sally Hansen، عملي جداً، فهو يمنح أظافرك مظهراً جذاباً بمجرد وضع طبقة واحدة منها، ومن جهة أخرى يجف في غضون دقيقة واحدة. كما أنه يناسب جميع ألوان البشرة، ويتناغم مع مختلف إطلالاتك النهارية والمسائية على حد سواء.
Orly Nail Lacquer in Halo
يعد هذا المناكير خليطاً رائعاً بين الألوان المعدنية اللامعة، لا سيما الذهبي والفضي، مما يجعله خياراً رائعاً لكافة المناسبات، إذ يكفي أن تضعي طبقتين منه لتكتمل إطلالتك، وهو لا شك سيمنح أظافرك مظهراً في منتهى الفخامة والجمال.
ZOYA Nail Lacquer in Magical Pixie Dust
إذا كان الماس حجرك المفضل، فلا شك أن هذا المناكير الغليتر من ZOYA سيذهلك حقاً، إذ سيجعل أظافرك كقطعة ماسية باهظة الثمن، فهو يشبه بلونه الأحجار الثمينة التي تخطف قلوب النساء. اعتمديه خصوصاً في السهرات والمناسبات.
Butter London Peel-Off Glitter Nail Lacquer in Living Coral
إذا كنت من محبات المناكير الغليتر الجريء، فإن طلاء الاظافر هذا من Butter London، يعد الخيار الأمثل لك، حيث أن لونه البرتقالي البراق كفيل بأن يلفت إليك جميع الأنظار، لا سيما خلال الإطلالات المسائية.
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