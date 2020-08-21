العناية بالشعر الجاف في الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:45 مساءً - تحتوي الطّبقة الخارجيّة للشعر على زيوت طبيعيّةٍ تحافظ على رطوبة ولمعان الشّعر، وحينما تتضرّر هذه الطّبقة يصبح الشّعر جافاً وباهتاً، ويعود السبب إلى الظروف البيئيّة كالعيش في مناخ حار وجاف، والتعرّض المفرط للرياح أو أشعة الشمس، أو العادات الخاطئة بالعناية بالشعر، كصبغ الشعر أو علاجه بإستخدام مواد كيميائية، والإكثار من إستخدام السشوار بشكلٍ مستمر، بالإضافة إلى كثرة استخدام لفافات الشعر الكهربائية أو العادية، وهذا يتطلب عنايةً خاصةً بالشعر لحمايته من الجفاف الذي يُفقده البريق والنعومة والحيوية.

هنالك العديد من الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر الجاف التي يُمكن تطبيقها في المنزل لاستعادة حيويته ولمعانه، التي قد يتعرّض لها الشعر خلال فصل الصيف، تعرّفي معنا على أبرزها:

أفضل الطرق للعناية بالشعر الجاف في الصيف

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر الجاف في الصيف

زيت بذور الرمان

زيت بذور الرمان للعناية بالشعر الجاف

يحتوي زيت بذور الرمّان على خصائص مضادّة للأكسدة، كما أنّه غنيّ بالأحماض الدهنية الأساسية؛ مما يجعله واحداً من أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر، فهو يُصلح الشعر الجافّ والتالف، ويمكن إستخدامه مباشرةً غلى الشعر أو خلطه مع زيوت أخرى.

المكوِّنات:

ملعقتان كبيرتان من زيت بذور الرمان.

طريقة الإستخدام:

يُدفأ الزيت أو يُستخدم بدرجة حرارة الغرفة، يوضع على فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف، وتُدلك به فروة الرأس، ثم يُغطى الشّعر بإستخدام قبعة الإستحمام مدة نصف ساعة، يُغسل الشعر بالشامبو الطبيعي.



زيت الزيتون

زيت الزيتون للعناية بالشعر الجاف

يحتوي زيت الزيتون على كميةٍ كبيرة من فيتامين E ومضادات الأكسدة التي تُساعد على علاج الشعر التالف والجاف.

المكوِّنات:

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة الإستخدام:

يتم تدفئة كمية من زيت الزيتون كافية لطول الشعر في الميكروويف، يوضع الزيت الدافئ على الشعر وفروة الرأس مع القيام بمساجٍ لفروة الرأس لمدة 5-10 دقائق، ثم يُغطى الشعر بمنشفة دافئة ويترك ليلة كاملة أو 30 دقيقة على الأقل، بعد إنقضاء الفترة، يُغسل الشعر بالشامبو ثم البلسم المناسبين لنوع الشعر. يُكرر ذلك مرة واحدة بالأسبوع على الأقل لتغذية الشعر والحصول على النتائج المطلوبة.

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زيت جوز الهند وأوراق الكاري

زيت جوز الهند وأوراق الكاري لعلاج الشعر الجاف ومنحه النضارة والإشراق



يُوفر زيت جوز الهند التّغذية للشّعر مما يُعيد الرّطوبة إلى الشّعر الجاف والتّالف ويجعله لامعاً وصحيّاً.

المكوِّنات:

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

حفنة من أوراق الكاري.

طريقة الإستخدام:

يتم إضافة عدد قليل من أوراق الكاري إلى ملعقتين طعام من زيت جوز الهند، تُسَّخن المكوِّنات حتى تصبح دافئة، يُترك الزّيت حتى يبرد، ثمّ يُدلك به فروة الرّأس والشّعر، يُغطى الشّعر بالمنشفة الدّافئة مدّة 30 دقيقة قبل غسله بالشّامبو الخفيف. تُكرّر مرةً إلى مرتين في الأسبوع.



زيت الأرجان

يتميّز زيت الأرجان بفعاليته الكبيرة في علاج مشكلات الشعر الجاف

يحتوي زيت الأرجان على العديد من العناصر الغذائية التي تحمي الشّعر، وتمنع جفافه وتلفه وتقصفه.

المكوِّنات:

أربع إلى خمس قطرات من زيت الأرجان الصافي.

طريقة الإستخدام:

تُوضع قطرات زيت الأرجان في راحة اليد، وتُفرك اليدان معاً، ثم تُوضع اليدان مباشرةً على فروة الرأس، والشعر، يُترك الزيت على الشعر مدّة ساعة أو ساعتين، أو حتّى طوال الليل، ثم يُغسل الشعر كالمعتاد. تُكرّر مرةً إلى مرتين في الأسبوع.

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زيت بذور العنب

زيت بذور العنب للعناية بالشعر الجاف



يُعدُّ زيت بذور العنب من أفضل الزيوت التي تُرطب الشعر دون إظهاره دهنياً لأنّه أخف بكثير من معظم الزيوت، وهو غني بمضادات الأكسدة وفيتامين E.

المكوِّنات:

ملعقتان إلى ثلاث ملاعق صغيرة من زيت بذور العنب.

طريقة الإستخدام:

يُسخن زيت بذور العنب حتى يصبح دافئاً، تُدلّك فروة الرأس والشعر بلطفٍ بالزيت، ويُترك على الشعر مدة ساعة إلى ساعتين أو طوال اللّيل مع تغطيّة الشعر بقبعة الاستحمام. تُكرر الطريقة مرة كل أسبوع.



زيت اللوز

يُساعد زيت اللوز في حماية الشعر ومنع جفافه



يحتوي زيت اللوز الأساسي على مواد مغذية لفروة الرأس والشعر وتعمل هذه المواد على تعزيز لمعان الشعر، وحمايته من الضرر.

المكوِّنات:

قطرتان إلى ثلاث قطرات من زيت اللوز الأساسي.

نصف ملعقة كبيرة أو ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

طريقة الإستخدام:

تُمزج الزيوت مع بعضها جيداً، وتُوضع على فروة الرأس والشعر، وتُدلك بلطف، تُترك الزيوت على الرأس لمدّة تتراوح من ساعة إلى ساعتين، ثم تُغسل فروة الرأس والشعر بالماء والشامبو. تُكرر مرة واحدة أسبوعياً.



زيت الخروع

زيت الخروع للعناية بالشعر الجاف

يُساعد زيت الخروع على تنشيط وتحسن تدفق الدورة الدموية لفروة الرأس، وتعزيز صحة قوة الشعر.

المكوِّنات:

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

طريقة الإستخدام:

يُمزج زيت الخروع مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند جيداً، ثم يُوضع مزيج الزيوت على فروة الرأس والشعر، ويُدلك برفق، يُترك مزيج الزيوت على الشعر لمدّة من ساعة إلى ساعتين، ثم يُغسل الشعر بالماء والشامبو المعتدل. تُكرر من مرة إلى مرتين أسبوعياً.

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نصائح لحماية الشعر الجفاف في فصل الصيف:

طرق العناية بالشعر لتجنب جفافه في فصل الصيف

إستخدام الزيوت الطبيعية للشعر مرتين في الأسبوع لإعطائه الصحة واللمعان.

غسل الشعر بإستخدام الماء البارد أو الفاتر، فذلك يساعد على حماية الطبقة الخارجية للشعر، ويخفف من خسارة الرطوبة.

غسل الشّعر بالشامبو مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع؛ لكي يستفيد الشّعر من الزّيوت الطّبيعية، ويجب تخفيف الشامبو دائماً بالماء بكمياتٍ متساوية.

إستخدام المستحضرات الخالية من الكبريتات التي توجد في الشامبو وتعمل على تلف الشعر وجفافه.

المداومة على إستخدام البلسم على أطراف الشعر، وإبعاده عن فروة الرأس، مع التّدليك بلطف في كل مرة يتم فيها إستخدام الشامبو، ثم شطفه بالماء الفاتر أو البارد.

تجفيف الشعر قبل تسريحه حيث إنّ الشعر المُبلل يتعرّض للتقصف والتساقط وبالتالي يُؤدي إلى الجفاف.

إستخدام الفرشاة أو المشط المصنوع من الخشب والذي يتكوّن من أسنان واسعة، ويُفضل البدء بتمشيط أطراف الشّعر أولاً، ثم الإنتقال بالتّدريج بإتجاه الجذور.

يُفضَّل التقليل من إستخدام مجفف الشعر، وإن كان هناك حاجة لإستخدامه فمن الأفضل تخفيض حرارته قبل الإستخدام، كما يُفضَّل وضع المنتجات المعدة خصيصاً لحماية الشّعر من الحرارة قبل إستخدام مجفف الشعر.

الإبتعاد عن إستخدام الأدوات الخاصة بتصفيف الشعر، كمُجفف الشعر ومكواة الشعر، حيث إنّ الحرارة التي تصدُر منهما تُؤدي إلى تلف الشعر وجفافه.

عدم إستخدام علاجات الشعر الكيميائية، فهي تسحب الرطوبة الطبيعية وتترسب في الشعر مُسببةً ضعفه.

إرتداء قبعة لتغطية الشعر وحمايته، لتجنّب تعرّض الشعر لأشعة الشمس ولحفظ الرطوبة داخله.

حماية الشعر من المياه المالحة، والكلور أثناء السباحة، وتبليل الشعر قبل الذهاب إلى السباحة وذلك لتقليل إمتصاصه لمادة الكلور، ويمكنك إرتداء البونيه المخصصة للسباحة.

قص أطراف الشعر كل ستة أشهر.

تناول الغذاء الصحيّ للحفاظ على صحة الشعر، ومن الأطعمة التي تُفيد الشعر البروتين، وأحماض أوميغا 3 الدّهنية، وسّمك السّردين وسمك السّلمون، والحديد، والمكسرات والأفوكادو، وبذور الكتان.

الإهتمام بنوعية الغذاء حتى يتم الحصول على شعر صحي وقوي.

الإكثار من شرب الماء، لإبقاء الجسم رطباً وبالتّالي منع الشّعر من الجفاف.

التّوقف عن التّدخين، لما له من ضرر على الصّحة، كما يتسبب بتلف وجفاف الشّعر.

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