أول ظهور لزوجة رامي عياش عقب إصابتها في انفجار بيروت

علاقات و مجتمع

شاركت داليدا عياش، زوجة الفنان اللبناني رامي عياش، أول صورة لها، عقب إصابتها في الحادث المعروف إعلاميا بـ"انفجار بيروت"، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

وظهرت "داليدا"، واضعة "بلاستر طبي" على أنفها وزراعها، خلال ارتدائها "توب" أسود اللون، وبنطلون جينز، بصحبة أبنائها وزوجها.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، التي حققت آلاف تسجيلات الإعجاب والمشاركات، ومئات التعليقات، أبرزها: "قدر ولطف.. كويس إن الإصابات سطحية"، و"نورتي السوشيال ميديا".

وفي 5 أغسطس، طمأن الفنان رامي عياش جمهوره على زوجته، والتي أصيبت في انفجار بيروت بجروح عديدة، قائلا عبر صفحته على "تويتر": "أشكر كل من سأل عن داليدا دون استثناء. غمرتوني بمحبتكم واهتمامكم إن شاء الله منوفيكم. جروحها توزعت بين جبينها وأنفها إيديها وإرجيها. ولكن الحمد لله على كل شيء".

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وأكمل في تغريدته: "مصيبة وخسارة غيرنا أكبر من شوية جروح، أطفال مقطوعة أجزائها وناس عم تسبح بدمها صار بالنا بالمساعدة أكتر من حالنا".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.