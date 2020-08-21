معلومات عن سامح سامي زوج هالة صدقي.. أصغر منها ويطالب بإثبات نسب أولادها (صور)

علاقات و مجتمع

صدمة كبرى لاحقت بـالفنانة هالة صدقي، حينما خرج زوجها سامح سامي، في مقطع فيديو عبر موقع يوتيوب، كاشفًا عن عدد من الدعاوى القضائية بينهما، لكن جاء أصعبها هو دعوى إنكار نسب طفليهما التوأم.

وبحسب مقطع الفيديو، تحدث "سامح"، بأن زوجته الفنانة هالة صدقي ليست الأم الحقيقية لأبنائه على حد قوله: "هي مش أمهم الحقيقية.. البويضات خاصة بسيدة أخرى دون علمي والرجوع ليا"، مستنجدًا بالنائب العام لإجراء تحليل الـDNA.

وبخلاف ذلك، توجد عدد من الدعاوى القضائية بينهما منها نفقة الأبناء، لتقرر الفنانة هالة صدقي الرد بالإجراء القانوني، مؤكدة خلال حديثها لـ"الوطن"، بأنها ستتقدم بلاغ للنائب العام ضد زوجها ومحاميه، بالإضافة إلى المواقع الإخبارية التي تداولت هذه الأنباء وتناولت اسمها: "بيني وبينه القضاء".

ويرصد "هن" معلومات عن سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي:

- يعمل بالمحاماة.

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- أصغر من زوجته الفنانة هالة صدقي، بـ7 أعوام.

- تزوج من الفنانة هالة صدقي في العام 2007 في حفل بسيط بفيلا "هالة" بمارينا، وحضر الحفل عدد من أصدقائهما الفنانين.

- حياته الشخصية مع زوجته "هالة"، بعيدة عن الأضواء ووسائل الإعلام، لكنه تداول أنباء بأن الدور الذي جسدته هالة صدقي في مسلسل "حارة اليهود"، وهي صاحبة "بيت دعارة"، تسبب في خلاف بينهما، إذ أخفت "هالة" تفاصيل الدور عنه.

- في العام 2012 حرر توكيل عام رسمي لزوجته الفنانة هالة صدقي.

- هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2016، لاستكمال رسالة الماجستير الخاصة به، وبدء حياته العملية من جديد.