نصائح لتحبيب زوجك في مشاهدة مباراة القمة بالمنزل: "بلاش أسئلة غبية"

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من المقرر أن يواجه الفريق الأول بالنادى الأهلى غريمه التقليدي، نادي الزمالك فى الجولة الـ21، من مسابقة الدوري المصري الممتاز، غدا، وقبل المباراة هناك بعض النصائح عليك اتباعها في حالة رغب في مشاهدة بالبيت كي تحببيه فيها، بحسب الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي.

لخص فرويز المسألة إلى جملة واحدة "بلاش أسئلة غبية"، موضحًا على سبيل المثال إنه لا يجب على الزوجة أن تسأل عن لون "التي شرت" الذي يرتديه الفريق الذي يفضله الزوج ويجب معرفتها من قبل، وكذلك لا تسأل عن أنواع اللعب المختلفة، أو الأخطاء التي تحدث في الملعب أو حتى سبب دخول الكرة داخل محيط الشباك ولم يحتسبها الحكم.

ونصح فرويز، الزوجات بقراءة المزيد من المعلومات قبل بدء المباراة عن الفريق الذي يشجعه الزوج، وتحفيزه عن طريق ارتداء "تي شيرت" فريقه.

وفيما يلي نصائح ليحب الزواج مشاهدة الماتشات في البيت بحسب موقع "جوود هاوس".

نصائح للزوج

- يجب ترتيب المنزل حتى يعم الهدوء أثناء الماتش.

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- تزيين غرفة المعيشة بتيشيرتات النادي وبعض الكرات الصغيرة.

- تركيب سماعات للتلفزيون بحيث يصبح الصوت مجسم.

- الاشتراك في القنوات العارضة للماتش ومفاجأة زوجك بها.

- يمكن ترك الأطفال لدى والدتك أو حماتك أثناء إذاعة الماتش لتجنب الإزعاج أثناء الماتش.

- جعل الأطفال يرتدون تي شيرتات النادي وخلق الجو الرياضي بالمنزل.

- تجهيز بعض التسالي مثل اللب والسوداني والفيشار أو الساندوتشات الخفيفة، مع بعض العصائر والمشروبات المثلجة.

- شاركي زوجك حماسه حتى وإن لم تكونى من مشجعين كرة القدم.

- لا تستفزيه، بتشجيعك لمنتخب المنافس.

- يمكن دعوة أصدقائة لمشاهدة الماتش سويًا.