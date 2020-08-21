ملامح من شخصية علياء بسيوني قصة حب أحمد سعد الجديدة بعد خطبتهما

علاقات و مجتمع

أعلن الفنان أحمد سعد أمس، خلال احتفاله بعيد ميلاده، نبأ خطبته من مصممة الأزياء علياء بسيوني، بعد عدة أسابيع من احتفاله بعيد ميلادها، وإعلانه وجود علاقة عاطفية تجمعهما، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلياء بسيوني تجمعها بأحمد سعد قصة حب تعود لعدة أشهر، إلا أنها لم تظهر إلا مؤخرا، وفيما يلي ملامح من شخصيتها بحسب صفحاتها الرسمية على موقعي "فيسبوك" و"إنستجرام".

معلومات عن علياء بسيوني

تعشق المكياج

لا تنشر علياء بسيوني صورها إلا نادرًا، إلا أنها إذا ما شاركت أصدقاءها بصور تكون بمكياج كامل، كما شاركت أصدقاءها بفوتوسيشن لفتاة تضع مكياج مثل المشاهير تمامًا، ما يدل على شغفها بالموضة والتجميل أيضًا.

تمتلك براند ملابس

شرحت علياء بسيوني عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إنها تمتلك براند ملابس تعرض فيه تصاميمها، وترتدي مشاهير منه مثل الإعلامية رضوى الشربيني، وزينة النجار وملك قورة، وغيرهن.

الطعام

تحب علياء بسيوني الطعام، وتشارك أصدقاؤها دوما بما تأكل، حيث نشرت علياء بسيوني صورة لها تتناول فيها الشاورما، ما يدل على حبها لهذه النوعية من الطعام، وكتبت في تعليقها على الصورة، "يا جماعة اللي عرفني كويس عارف علاقتي الجميلة بالأكل، الكيس ده كان في ساندويتش كباب إيراني سباييسي مع بطاطس جوة.. حلاوة الساندويتش ده حاجة لا يمكن تتوصف بس اللي بيحب الأكل هيعرف أد إيه هو فعلاً حاجة حلوة في الأيام دي، وصل فريش، عيش سخن ومحمص شوية.. حاجة كدة جميلة.. برده الواحد يقول حاجة حلوة بدل ما كله بيشتكي".

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تحب البحر

على يخت.. ومتجولة على الشاطئ، ظهرت علياء بسيوني بصورتين تدل على حبها للبحر كذلك، رغم أنها لم تشر إلى اسم المكان، أو الشاطئ.

السفر

منذ عام 2016، ورغم أنها لا تنشر صور كثيرة إلا أن علياء بسيوني شاركت عدد من الصور لها من بلاد مختلفة بينها باريس، حيث ظهرت وسط الحمام ما يدل على حبها للسفر.

تفاصيل قصة حب أحمد سعد وعلياء بسيوني

بدأت تنتشر صور للثنائي أحمد سعد وعلياء بسيوني منذ حوالي 4 أشهر، وخلال تلك الفترة تحدث أحمد سعد عن زواجه الوشيك من فتاة من خارج الوسط الفني، وأشار إلى زواجه في عام 2020.

واحتفل سعد بعيد ميلاد علياء بسيوني وشارك تلك الصور مع جمهوره ومتابعيه على "إنستجرام"، ليعترف بعد ذلك بوجود علاقة عاطفية بينهما، ثم في شهر أغسطس كما أوضح شارك أحمد سعد نبأ خطبته مع احتفاله بعيد ميلاده.