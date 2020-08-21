فنانة سودانية تتعرض لتحرش "جماعي" ومطالبات بمحاسبة الجناة (فيديو)

علاقات و مجتمع

تعرضت الفنانة السودانية عائشة الجبل، للتحرش الجماعي خلال وجودها في أحد الحفلات الغنائية التي أقيمت بالسودان، من عدد من الشبان الذين تجمعوا حولها وتحرشوا بها.

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وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وطالب الرواد في السودان بضرورة تطبيق أقصى عقوبة على من يقومون بتلك الأفعال التي وصفوها بالإجرامية.

وكتب أحد المعلقين على "تويتر"، "هذا حدث للفنانة عشة الجبلية في حال لم تكونوا قد علمتم نرجوا تطبيق القانون بصرامة على كل مشارك في هذا الفعل القبيح".

كما تضامن البعض مع الفنانة السودانية الشهيرة، "كامل التضامن مع الفنانة عائشة الجبل ومع كل البنات والنساء في السودان اللواتي بتعرضن للتحرش بشكل يومي في كل الأوقات وجميع الأماكن دون استثناء"، ووصف البعض ما حصل بالمقزز والتافه.

يذكر أن عائشة الجبل التي تعتبر إحدى أشهر الفنانات كانت أثارت كثيراً من الجدل، بعد أن تلقت سيارة "نيسان باترول" كهدية من أحد معجبيها.