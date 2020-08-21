تقليل التجاعيد.. ماذا يحدث عند وضع زيت بذر العنب على بشرتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

يمكن استخدام زيت بذر العنب في العديد من الأشياء، منها الطهي أو خلطه مع منتجات الشعر الأخرى، بالإضافة إلى دوره الكبير في تنعيم ونضارة البشرة والجلد.

لزيت بذر العنب فوائد متعددة للبشرة، منها الترطيب وعلاج المناطق التي تحتوي على ندبات أو حبوب.

وقالت ماريسا بليسيا خبيرة البشرة الأمريكية، إن الزيت بذر العنب يخترق الجلد بسرعة ويجعله ناعما ومرنا ورطبا، كما أنه لا يسد المسام عكس زيت جوز الهند الذي يسبب الحبوب.

وذكر موقع "the list"، أن زيت بذر العنب يعالج العديد من مشاكل البشرة ومنها:

منع ظهور حب الشباب:

إذا كنت تعاني من حب الشباب أو البثور، فإن زيت بذر العنب يمنع ظهورها تمامًا، وذلك لأنه يحتوي على حمض اللينوليك، فهو يحافظ على رطوبة بشرتك ويمنع الالتهاب.

كما يحبس حمض اللينوليك الرطوبة في البشرة ويمنع الجفاف ويحمي من التقاط أي عدوى، إلى جانب أنه يعمل على فتح المسام.

يمنع التهابات البشرة:

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يحتوي الزيت على فيتامين E وحمض اللينوليك، وهما معًا يقللان من الالتهاب والندبات التي تظهر بعد اختفاء الحبوب.

يعالج الإكزيما:

يحارب الزيت البشرة الحمراء والإكزيما، لذا يجب وضعه على قائمة علاجات الجلد، كما أنه يخفف من آثار البقع والتصبغات على الجلد.

شد الجلد وتقليل التجاعيد:

حتى لو لم تكن معرضًا لحب الشباب، فهناك حجة قوية لجعل زيت بذور العنب جزءًا من روتين الاهتمام بالبشرة؛ فحمض اللينوليك مرة أخرى لا يعمل فقط على فتح المسام، إنما يمنح البشرة أيضًا نعومة أكثرة، كما أنه مليء بالمغذيات الدقيقة التي تسمى "البوليفينول" والفيتامينات D وC و E ومضادات الأكسدة، وتعمل هذه العناصر معًا لتقليل بقع الشمس والخطوط الدقيقة والهالات السوداء والتجاعيد، وجميع علامات الشيخوخة.

هل هناك آثار جانبية لإستخدام بذر زيت العنب؟

لا يوجد هناك دلائل تؤكد أن زيت بذر العنب له آثار جانبية، ولكن يحذر الأطباء من استخدامه إذا كنت تعاني من حساسية العنب.

وإذا لاحظت احمرارًا أو حكة أو طفح جلدي بعد استخدام زيت بذر العنب، فأذهب إلى طبيب مختص.