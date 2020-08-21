علماء يحددون سبب إصابة شخص أكثر من مرة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
كشف علماء السبب وراء الإصابة المعادة بعدوى فيروس كورونا، ونشروا النتائج التي توصلوا إليها في مجلة "سيل".
وأجرى متخصصون في مستشفى ماساتشوستس العام في الولايات المتحدة فحصا للطحال والغدد الليمفاوية للمتوفين من عدوى "كوفيد – 19"، واكتشفوا أنها تخلو من المراكز الجرثومية، والتي تعد جزءا لا يتجزأ من الاستجابة المناعية المستدامة.
وتبين أنه الحالات الحادة لـ"كوفيد – 19"، يتم إنتاج عدد كبير من جزيئات الإشارة، السيتوكين، في تلك الأماكن التي تتشكل فيها عادة المراكز الجرثومية، وفق ما نقل "روسيا اليوم".
وتوصل الخبراء إلى استنتاج مفاده أنه في مثل هذه الحالة، قد يصاب بعض الأشخاص المتعافين بـ"سارس – كوف- 2"، مرة أخرى، في غضون بضعة أشهر ولأكثر من مرة.
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