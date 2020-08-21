الفيروس في أجنحة دجاج.. هل يجب تجنب تناول الأطعمة المجمدة في زمن كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

مع تخفيف القيود العالمية بعد جائحة فيروس كورونا، بدأ عدد من المخاوف الصحية الجديدة في الظهور، خصوصا أن مدن صينية عثرت على آثار للفيروس بمجموعة من أجنحة الدجاج المجمدة من البرازيل، وكذلك على الغلاف الخارجي للجمبري الإكوادوري المجمد، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الطعام المجمد وتغليف المواد الغذائية يمكن أن يمنح الفيروس طريقة جديدة للانتشار أم لا.

ولكن السلطات الصحية والمسؤولين، أوضحوا أنه لا يوجد دليل على انتشار فيروس كورونا عبر الغذاء، وفق ما نقل موقع "food.ndtv".

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وقال مايك رايان رئيس برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إنه يجب ألا يخشى الناس من تناول الطعام المجمد، نظرا لأنه لا يوجد دليل على أن الغذاء يشارك في نقل الفيروس.

وكذلك قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكية، على موقعها على الإنترنت، إنه في الوقت الحالي، لا يوجد دليل يشير إلى أن تناول الطعام مرتبط بكورونا، نظرا لأن الفيروس يصيب الجهاز التنفسي وينتشر مباشرة من شخص لآخر عن طريق تبادل القطرات، وبالتالي، لا داعِ للذعر أو نشر معلومات خاطئة حول انتشاره من الطعام، حيث لا يوجد دليل علمي يثبت صحة ذلك.

ومع ذلك، من المهم الحفاظ على النظافة الجيدة أثناء التعامل مع المواد الغذائية، لذلك يجب على ربة المنزل غسل اليدين دائما بالماء والصابون، لمدة 20 ثانية على الأقل قبل تحضير الطعام، أو بعد التعامل مع عبوات الطعام.