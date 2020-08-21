20 نصيحة بسيطة لغسل "المواعين" بسرعة.. يدويا أو في غسالة أطباق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

عندما يتعلق الأمر بالأعمال المنزلية، يخاف الجميع تقريبًا من نفس الشيء، غسل الأطباق، وسواء يتم تنظيفها يدويًا أو وضعها في غسالة الصحون، فإن هذه المهمة عادية جدًا.

سواء لم يكن لديك غسالة أطباق، أو كانت مكسورة، أو تفضل الطريقة القديمة لغسل اليدين، فإن هذه النصائح ستجعل المهمة أسهل بكثير، وفق ما ذكر موقع "homehacks".

1. لا تفرط في ملء الحوض

إذا سمحت للأطباق بالتراكم، فستستمر في تأجيل غسلها لأطول فترة ممكنة. في هذه المرحلة، تصبح المهمة مربكة.

لذلك، بمجرد أن يكون لديك خمسة إلى سبعة أشياء في الحوض، خذ بضع دقائق لغسلها.

2. استخدم سلة المهملات

بدلًا من وضع الأطباق المتسخة في الحوض، ضعيها في وعاء بلاستيكي على سطح الحوض. سيسهل ذلك غسلها، في حين أن هذا يعمل بشكل رائع للجميع، إلا أنه مفيد بشكل خاص إذا كان لديك حوض واحد فقط.

3. استخدم اسفنجة

يمكنك العثور على الإسفنج اللائق في أي متجر، فهي لا تعمل فقط بشكل رائع لتليين أو إزالة الطعام العالق ولكن يمكن التخلص منها أيضًا. لا ترغب في استخدام نفس قماشة الصحون بشكل متكرر، بدلاً من ذلك، استخدم إسفنجة.

4. اغسل الصحون بالترتيب

ابدأ بكؤوس الشرب لأن هذه عادة ما تكون أقل الأطباق قذارة. ثم اغسل أواني الأكل وأدوات المائدة. اتبع ذلك بالوعاء ثم الأطباق.

5. متى تستخدم الماء البارد؟

لأية أطباق بها منتجات ألبان أو نشا عالقة، اشطفها أولاً أو اغسلها بالماء البارد، سيساعد ذلك في تفكيك جزيئات الطعام العنيدة. ثم اغسلها بالماء الساخن والصابون.

6. استخدم صودا الخبز والملح

الأواني والمقالي التي بها طعام عالق هما أكثر الأشياء المحبطة التي يجب غسلها، ولكن يمكنك إزالة الطعام بسهولة عن طريق رش صودا الخبز أو الملح في قاع الإناء أو المقلاة ثم الفرك برفق، ستندهش من مدى نجاح هذا الأمر.

7. لا تغسل شيئًا واحدًا في كل مرة

ما نعنيه بذلك هو بدلاً من وضع الصابون على طبق واحد، وغسله، ثم شطفه، املأ جانبًا من حوضك بالماء الساخن والصابون، ثم ضع عدة أطباق في الماء بحيث يكون لديهم بضع دقائق لينقعوا، سوف تقوم بتنظيف أقل بكثير.

8. توقف عن فرك الأواني والمقالي

إذا كان لديك أواني شديدة الاتساخ، فتوقف عن إضاعة الوقت في تنظيفها، بدلًا من ذلك، املأها بالماء الساخن وصابون غسيل الأطباق لإزالة الشحوم، بعد ذلك، تعامل مع الأطباق الأخرى، سيبدأ هذا في إذابة الطعام العالق بالأواني المتروكة، وسوف تستخدم كمية أقل من الماء.

9. كل جزيئات الطعام

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لا يعرف الكثير من الناس هذا، ولكن إذا كشطت كل جزيئات الطعام الصغيرة ثم قمت بوضع أطباقك في غسالة الأطباق، فقد تتآكل قبل الأوان. نعم، تريد كشط القطع الكبيرة ولكن لا تنظفها كثيرًا.

10. مقلاة من الحديد الزهر

يمكنك غسل مقلاة من الحديد الزهر بالماء الساخن والصابون ولكن بعد تجفيفها جيدًا، سيضمن ذلك بقاء المقلاة مدى الحياة.

11. لا تنس التخلص من القمامة

بعد غسل الأطباق، ينتهي الأمر بالكثير من المواد الملوثة في التخلص من القمامة. للحفاظ على نظافتها ورائحتها منعشة، قم بإسقاط اثنين من مكعبات الثلج بداخلها وقطع من الليمون ثم قم بتشغيل الماء. للحصول على قوة تنظيف إضافية، أضف ملعقة صغيرة من الخل لكل مكعب قبل التجميد.

12. استخدم الفرن الخاص بك

إذا كان لديك الكثير من الأطباق لتنظيفها ولكن ليس لديك مساحة كافية لتجفيفها، فيمكنك دائمًا وضع بعضها داخل فرنك (بدون تشغيل الحرارة بالطبع).

13. اجعلها شأنًا عائليًا

يمكنك تقليل الوقت الذي يستغرقه غسل الأطباق من خلال إشراك الأسرة. يمكن لشخص واحد أن يقوم بالغسل، والآخر للتجفيف، وثالث يضع كل شيء في المكان المناسب. لن يمر الوقت فحسب، بل ستتاح لك أيضًا فرصة التحدث عن أحداث اليوم.

14. القضاء على علامات الحروق

إذا كانت لديك قدور ومقالي عليها علامات حروق في الأسفل، فإليك حل سريع وسهل وفعال. قم بغلي كوب من الماء مع ربع كوب من الملح. هذه العلامات القبيحة سوف تُمسح على الفور.

15. التحميل السليم

هل تعلم أن هناك طريقة صحيحة وخاطئة لتحميل غسالة الأطباق؟ في حين أن جميع العلامات التجارية تختلف قليلاً، فإن لكل منها ذراع يدور أثناء دفع المياه، إذا لم تتمكن الذراع من الحركة، فلن يتم تنظيف الأطباق. لذا، تذكر تحميل أطباقك بالطريقة الصحيحة، وفق إرشادات غسالة الأطباق.

16. حافظ على غسالة الصحون نظيفة

تعتقد أنه نظرًا لأن غسالة الصحون تدير دورات من الصابون والماء، فإنها ستكون دائمًا نظيفة، لكن في الواقع، تريد الاحتفاظ بها بحيث تدوم لفترة أطول وتقوم بعمل أفضل، قم بمسحها بالخل وصودا الخبز، وتشغيل دورة الشطف.

وتأكد أيضًا من عدم انسداد الفتحات الموجودة في ذراع البخاخ، وإذا كانت غسالة الأطباق تحتوي على مرشح، فقم بتغييره على النحو الموصى به من قبل الشركة المصنعة.

17. تنظيف الخلاطات

في كثير من الأحيان، يصعب تنظيف الخلاطات، سواء بغسلها يدويًا أو في غسالة الأطباق. إليك نصيحة رائعة، قبل القيام بأيٍّ منهما، املأ الخلاط بالماء الساخن والصابون واتركه يعمل لمدة 30 ثانية أو نحو ذلك.

18. رف تجفيف فوق الحوض

إذا كنت في متناول يدك أو تعرف شخصًا ما، ففكر في تركيب رف تجفيف داخل الخزانة فوق حوض المطبخ. عند الانتهاء من استخدامه، ما عليك سوى إغلاق الأبواب وستصبح بعيدًا عن الأنظار.