أجمل موديلات تنانير طويلة مع الحجاب من وحي الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تنوعت صيحات موضة صيف 2020 بالقصات الفضفاضة الطويلة التي تتماشى مع ستايل المحجبات.

شاهدي أجمل موديلات تنانير طويلة واستوحي طرق تنسيقها مع الحجاب على غرار الفاشينيستا المحجبات.



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تنانير بليسيه موضة صيف 2020

تنورة بليسيه طويلة





شقت التنانير البليسيه طريقها إلى منصات عروض أشهر الماركات العالمية وتفننت الفاشينيستا المحجبات في تنسيقها خاصة أن أغلبها أتى بأطوال تغطي كامل الساقين، جربي تنسيق هذا الموديل مع القمصان منفوخة الكمين لتحصلي على اطلالة أنثوية على الموضة وانتعلي حذاء مدبب بكعب رفيع.



ارتدي التنانير البليسيه أيضًا مع البلايز المشجرة حتى الطويلة منها واتركيها تنسدل خارج التنورة لتحصلي على لوك محتشم شرط أن تكون بطبعات يتطابق إحدى ألوانها مع لون التنورة، يمكنك إكمال هذه الإطلالة بطرحة قطنية بيضاء وحذاء رياضي أبيض.



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تنانير مشجرة وطرق تنسيقها مع الحجاب

تنورة مشجرة واسعة



حظيت التنانير المطبعة بالورود وأوراق الشجر بحضور كبير ضمن مجموعات أزياء 2020، احرصي على تنسيقها مع القميص الأبيض لإطلالة ناعمة أنيقة، تساعد أنماط الزهور في إخفاء عيوب القوام النحيف، تممي أناقتك بحقيبة وحذاء وطرحة من دون طبعات.

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تنانير طبقات الصيحة الأبرز في 2020

تنورة طبقات للمحجبات



تأتي التنانير الطبقات على أول لائحة صيحات 2020، اختاريها بطول يصل للكاحل ولا يتخطاه ونسقيها مع قميص أبيض ويمكن أن تختاريه بأكمام بارزة أو مغطاة بطبقة من الكشكش لإطلالة أنثوية مميزة وانتعلي صندال أبيض بكعب عريض.







تنانير تول طويلة موضة الموسم

تنورة تول واسعة



تجرئي واعتمدي التنانير التول الطويلة المؤلفة من طبقات خلال النهار ونسقيها مع بلايز مطبعة بالورود على أن تكون الطرحة من نفس لون التنورة وانتعلي صندال ناعم باللون البيج أو الرودي الفاتح القريب للون الجلد.

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