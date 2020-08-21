لايف ستايل

أجمل موديلات تنانير طويلة مع الحجاب من وحي الفاشينيستا

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تنوعت صيحات موضة  صيف 2020  بالقصات الفضفاضة الطويلة التي تتماشى مع ستايل المحجبات.

 شاهدي أجمل موديلات تنانير طويلة واستوحي طرق تنسيقها مع الحجاب على غرار الفاشينيستا المحجبات.

تابعي المزيد:تنانير صيفية منفوشة للمحجبات من مدونات الموضة



تنانير بليسيه موضة صيف 2020

 

تنورة بليسيه طويلة
تنورة بليسيه طويلة



شقت التنانير البليسيه طريقها إلى منصات عروض أشهر الماركات العالمية وتفننت الفاشينيستا المحجبات في تنسيقها خاصة أن أغلبها أتى بأطوال تغطي كامل الساقين، جربي تنسيق هذا الموديل مع القمصان منفوخة الكمين لتحصلي على اطلالة أنثوية على الموضة وانتعلي حذاء مدبب بكعب رفيع.

ارتدي التنانير البليسيه أيضًا مع البلايز المشجرة حتى الطويلة منها واتركيها تنسدل خارج التنورة لتحصلي على لوك محتشم شرط أن تكون بطبعات يتطابق إحدى ألوانها مع لون التنورة، يمكنك إكمال هذه الإطلالة بطرحة قطنية بيضاء وحذاء رياضي أبيض.
 

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تنانير مشجرة وطرق تنسيقها مع الحجاب

تنورة مشجرة واسعة
تنورة مشجرة واسعة


حظيت التنانير المطبعة بالورود وأوراق الشجر بحضور كبير ضمن مجموعات أزياء 2020، احرصي على تنسيقها مع القميص الأبيض لإطلالة ناعمة أنيقة، تساعد أنماط الزهور في إخفاء عيوب القوام النحيف، تممي أناقتك بحقيبة وحذاء وطرحة من دون طبعات.
تابعي المزيد:تنانير صيفية ملونة للمحجبات

 



تنانير طبقات الصيحة الأبرز في 2020

تنورة طبقات للمحجبات
تنورة طبقات للمحجبات


تأتي التنانير الطبقات على أول لائحة صيحات 2020، اختاريها بطول يصل للكاحل ولا يتخطاه ونسقيها مع قميص أبيض ويمكن أن تختاريه بأكمام بارزة أو مغطاة بطبقة من الكشكش لإطلالة أنثوية مميزة وانتعلي صندال أبيض بكعب عريض.
 



تنانير تول طويلة موضة الموسم

تنورة تول واسعة
تنورة تول واسعة


تجرئي واعتمدي التنانير التول الطويلة المؤلفة من طبقات خلال النهار ونسقيها مع بلايز مطبعة بالورود على أن تكون الطرحة من نفس لون التنورة وانتعلي صندال ناعم باللون البيج أو الرودي الفاتح القريب للون الجلد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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