أساور ماسية بتصاميم ناعمة وفاخرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تبحث السيدة عن كل ما يميّزها ويجعلها تتألّق في كل إطلالة، ولأن المجوهرات هي الصديق الأول لها؛ نجد أن الأساور الألماسية بتصاميم ناعمة وفاخرة تحتل الصدارة في عالم المجوهرات لتخطف الأنفاس.

برزت هذه التصاميم بأسلوب فريد ومميز، مانحة لكل سيدة رونقاً لافتاً، لذلك غالباً ما ينصح خبراء المجوهرات باعتمادها مع مجوهرات متناغمة معها؛ لأن الهدف الأساسي هو تسليط الضوء عليها.



الصدارة

أساور ماسية



تحتل الأساور الألماسية بتصاميم ناعمة وفاخرة الصدارة بين غيرها من الأساور؛ نظراً للإطلالة الجذابة واللامعة التي تضيفها إلى السيدة، مع ضرورة عدم وضع سوار آخر مع السوار المصنوع من الألماس؛ كي لا يفتقد أيّاً من قيمته ومظهره الراقي.

تحب كل فتاة وسيدة أن تتألّق بالألماس خلال سهراتها المميزة والراقية، من هنا احتلّت الأساور المرصعة بالألماس الصدارة في عالم المجوهرات الفاخرة؛ لأنها قدّمت لها تصاميم تحبس الأنفاس وتناسب مختلف الأذواق، منها على سبيل المثال أساور عصرية بالذهب الوردي المرصّع بالألماس، بالإضافة إلى السوار المكوّن من عدة طبقات، والسوار الرفيع المزيّن بفصوص الألماس المربّعة.

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أساور بالذهب الأبيض والأصفر

كما برزت أساور بالذهب الأبيض أو الأصفر والمرصّعة بفصوص الألماس، وتميزت بالتصميم العريض والمفتوح، بالإضافة إلى السوار الذهبي والوردي الرفيع بتصميم الحيّة، وتميّزه بالفخامة.

لم يغب السوار الرفيع بالذهب الوردي المرصّع بالألماس، والأساور العريضة المرصّعة بحجر الروبي الأحمر والألماس؛ لمنح سحر خاص لكل سيدة.

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التألّق

تألقي بالأساور



إن كان إلى سهرة تريد السيدة التألّق بها، أو إلى لقاء مهم خلال النهار، لا شكّ أن للألماس لمسة لا تتفوّق عليها أي من الأحجار الكريمة الأخرى، وحتى لا تقعي في المبالغة نهاراً أو الابتذال ليلاً؛ يجب أن تدركي الطريقة الصحيحة لارتداء المجوهرات الألماسيّة، مهما اختلف أسلوب ملابسها، فكما هناك قصّات متعدّدة للألماسة بحدّ ذاتها، كالسوليتير والباجيت والبرينسس كت وغيرها، تجدين أيضاً تصاميم مختلفة للأساور تتنوّع بين البسيطة والناعمة، والتي تليق بالمظهر الكلاسيكي؛ كالبذلة الرسمية وللمناسبات الأقل رسمية.

● يجب ألا تضيّع السيدة قيمة الألماس في ارتدائه في مواضع شبه مخفية؛ كعدم ارتداء الأساور الألماسيّة مع معاطف الفرو التي تغطي معصمك، بل التركيز على خاتم أو أكثر بحجم كبير وألماسات بارزة وإرفاقها بأقراط بارزة، وإذا كانت ترتدي الأكمام بطول ¾، فيجب التركيز في اختيارها على الأساور الكبيرة المتنوّعة التصاميم، وذلك مع خواتم ألماسيّة ناعمة.

● لا بديل عن الأساور الألماسية بتصاميم ناعمة وفاخرة؛ لإطلالة ساحرة تعكس جمالها برقي ودلال متفرّد من نوعه، لذلك تقدم دور المجوهرات الكثير منها؛ حتى تنسجم مع ما يجذب المرأة ويجعلها ذات رونق مميز.

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