هالة صدقي ترد على إنكار زوجها نسب طفليها: يتهرب من الإنفاق عليهما

علاقات و مجتمع

قالت الفنانة هالة صدقي، إن زوجها سامح سامي، أقام دعوى إنكار نسب أبنائه وطالب بتحليل الـDNA، للهروب من الإنفاق على أولاده.

وأضافت "هالة" لـ"الوطن"، أنها ستتقدم بلاغ للنائب العام ضد زوجها ومحاميه، بالإضافة إلى المواقع الإخبارية التي تداولت هذه الأنباء وتناولت اسمها: "بيني وبينه القضاء".

وتابعت الفنانة هالة صدقي، بأنه طيلة زواجها حافظت على سمعة منزلها وأبنائها، وحرصت على إبعادهم عن الأضواء حفاظًا عليهم، رغم المشاكل مع زوجها وعدم إنفاقه عليهم.

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وأكدت "هالة" بأنه على مدار الـ5 أعوام ماضية لم تتحدث في شيء، حفاظًا على أبنائها: "بقالي 5 سنين مش بتكلم في حاجة.. لكن دي ضريبة شهرتي ومعنديش غير ولادي اللي محدش عملهم حساب للأسف.. ودي ضربة ليهم أكتر".

أزمة نسب أبناء هالة صدقي

وكان المحامي سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، خرج في مقطع فيديو، مطالبًا بتحليل الـDNA، بعدما ذكر بأن زوجته ليست والدتهم الحقيقية: "هي مش أمهم الحقيقية.. البويضات خاصة بسيدة أخرى دون علمي والرجوع ليا".

واستنجد "سامح" بالنائب العام قائلا: "أنا اللي بستنجد بالنائب العام.. أنا مقهور أرجوك أقف جنبي.. وبطالب بتحليل الـDNA.. عشان عاوز أثبت حقي"، بحسب ما ذكره في مقطع الفيديو.

بينما خرجت الفنانة هالة صدقي، في بيان لها عبر حسابها على "فيس بوك"، ذكرت بأنها سوف تتقدم ببلاغ عاجل ضد المواقع الصحفية التي تناولت اسمها في الأزمة الأخيرة، المُتعلقة بزوجها وإنكار النسب، وكذلك محامي الطرف الآخر، الذي سرد وقائع ليس لها أي أساس من الصحة على حد قولها.

وأوضحت "هالة": "لما أب يتخلى عن مراته وأولاده ويشهر بيهم بعد ما يسرق أرضهم ويرميهم علشان طمعه وأنانيته، ويستغلهم أسوء استغلال ويمنعهم من السفر ويقضي على مستقبلهم الرياضي وفِي الآخر علشان يهرب من حكم الحبس بتاع النفقة ينكر نسبهم وفِي الآخر يرفض يطلق، منتظر الثمن".