زوج هالة صدقي ينكر نسب أبنائه منها: بويضات واحدة تانية.. والفنانة: بيشهر بيهم

علاقات و مجتمع

في مقطع فيديو عبر موقع "يوتيوب"، كشف سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، عن تفاصيل الدعاوى القضائية التي أقامتها ضده، بينهما دعوى إنكار نسب طفليهما التوأم.

بدأ "سامح" حديثه في الفيديو بتعريف نفسه، بأنه زوج هالة صدقي منذ عام 2007، وعقب الانفلات الأمني الذي وقع في مصر بالعام 2012 حرر توكيل عام رسمي لزوجته.

وتابع الزوج في الفيديو، بأنه في العام 2016 سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال رسالة الماجستير وبدء حياته من جديد، لكنه فوجئ بعد شهرين بما فعلته زوجته: "رمت كل هدومي في الشارع.. ورفعت عليا قضايا نفقة بأرقام خيالية.. وكمان بعت الأرض اللي حيلتي لنفسها وخدت مبالغ مالية".

وأوضح "سامح" أنه استنجد بالقضاء لإلغاء التوكيل، وهو ما حدث، ثم أقام دعوى إلغاء بيع الأرض، ومن ثم السير في قضية النفقة على أبنائه: "هي جابت 2 شهود زور عليا.. وتم تأييد الأحكام عليا وبحاول أدفع كل مليم عشان بحترم القضاء".

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وأضاف الزوج أنه رغم ذلك لم يتمكن من رؤية أبنائه: "ولادي مش عارف أشوفهم.. وأجبرتهم أنهم يلغوا اسمي من حساباتهم على السوشيال".

ونوه بأن هالة صدقي لم تكن الأم الحقيقية لأبنائه على حد قوله: "هي مش أمهم الحقيقية.. البويضات خاصة بسيدة أخرى دون علمي والرجوع ليا".

واستنجد "سامح" بالنائب العام قائلا: "أنا اللي بستنجد بالنائب العام.. أنا مقهور أرجوك أقف جنبي.. وبطالب بتحليل الـDNA.. عشان عاوز أثبت حقي".

هالة صدقي: بيشهر بأولاده وينكر نسبهم

أما الفنانة هالة صدقي، فجاء ردها عبر حسابها على "فيس بوك"، التي ذكرت بأنها سوف تتقدم ببلاغ عاجل ضد المواقع الصحفية التي تناولت اسمها في الأزمة الأخيرة، المُتعلقة بزوجها وإنكار النسب، وكذلك محامي الطرف الآخر، الذي سرد وقائع ليس لها أي أساس من الصحة على حد قولها.

وأوضحت "هالة": "لما أب يتخلى عن مراته وأولاده ويشهر بيهم بعد ما يسرق أرضهم ويرميهم علشان طمعه وأنانيته، ويستغلهم أسوء استغلال ويمنعهم من السفر ويقضي على مستقبلهم الرياضي وفِي الآخر علشان يهرب من حكم الحبس بتاع النفقة ينكر نسبهم وفِي الآخر يرفض يطلق، منتظر الثمن".