هنا الزاهد: "فهمي خلاني أعشق الأهلي"

علاقات و مجتمع

أجرت الفنانة هنا الزاهد، مداخلة هاتفية في برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة "النادي الأهلي"، خلال استضافة زوجها الفنان أحمد فهمي بالقناة.

وتحدثت "هنا" بأنها قبل الزواج لم تكن تهتم بكرة القدم نهائيًا، ولا تفقه فيه شيئا، لكن الأمر اختلف عقب زواجها من الفنان أحمد فهمي: "أول ما عرفني قالي لازم تبقي أهلاوية.. وخلاني أعشق الأهلي فعلًا"، ليعلق "فهمي" ضاحكًا: "كانت زملكاوية في الأول أصلا".

وأوضحت "هنا" خلال المكالمة الهاتفية: "وقت مشكلة رمضان صبحي كان محموق أوي.. لدرجة إنه كان بيصور إعلان ومكنش مركز".

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وعلق "فهمي" بإن "هنا" بدأت تهتم بكرة القدم من بعد زواجهما، الذي يتخذ شكل الصداقة أكثر من اثنين متزوجين: "هنا دايمًا تقولي أنا حاسة إن أنا متجوزتش إحنا أصحاب وعايشين سوا".

وتابع "فهمي": "هنا عندها وش تاني يالهوي.. أنا عمري في حياتي ما حد عرف ياخد حقه مني غير هنا.. بتعمل اللي هي عايزاه، والله العظيم هي اللي مسيطرة على كل حاجة".

يذكر أن الفنان أحمد فهمي، شارك في موسم دراما رمضان الماضي 2020 في مسلسل "رجالة البيت"، مع الفنان أكرم حسني.

كما يعرض فيلم "الغسالة" حاليًا بدور العرض السينمائية الذي تشارك فيه الفنانة هنا الزاهد، مع الفنان محمود حميدة.