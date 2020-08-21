كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:43 مساءً - يحتل الأنف منزلة جمالية لدى الذكور والإناث على حد سواء، إذ يتوسط الوجه، وهو أكثر ملامح الوجه بروزا.

ونظرا للتطور الأخير في مجال الجراحة التجميلة ومواكبة تطلعات المرضى لابتكار طرق تجميلة بسيطة تعطي نتائج مطلوبة، إلا أن الكثير من السيدات لا ترغبن في القيام بها، وتفضلن الاعتماد على تمارين بسيطة وسهلة، يمكن القيام بها دون الحاجة إلى قيام عملت تجميل.

وخلال السطور التالية؛ يقدم لك "الخليج 365. نت" عدة تمارين تغنيك عن عمليات تجميل الأنف، يمكنك القيام بها للحصول على نتائج مضمونة، والظهور بأجمل إطلالة.

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تمارين تغنيك عن عمليات تجميل الأنف



التمرين الأول



ضعي أصبعك تحت الأنف وقومي بإخراج الهواء، وحاولي عدم التنفس، مع الاستمرار في الضغط على الأنف لمدة ليست طويلة، حفاظا على صحتك.

قومي ينفس الخطوة للجهة الأخرى، ثم كرري التمرين مرة أخرى بكامل الإصبع إلى كلا الجهتين.



التمرين الثاني



قومي بتحريك أصابعك بطول الأنف من الأسفل إلى الأعلى، وكرري هذا التمرين 3 مرات على الأقل، ويجب الحرص عند الضغط على الأنف أن يكون برفق شديد.



التمرين الثالث



ضع سبابتك على طرفي أنفك إلى جانب وجنتيك، وقومي بالضغط علي أنفك إلى الخارج، واستمري في القيام بهذا التمرين عددة مرات، لتحصلين على نتيجة مذهلة.



التمرين الرابع



قومي بتمسيد أنفك من الأعلى إلى الأسفل برفق، وفي حال ملاحظة أن بشرتك جافة قومي بوضع زيت أثناء تمسيد الأنف.

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تمارين تغنيك عن عمليات تجميل الأنف



التمرين الخامس



قومي بإمساك طرفي أنفك وقومي بالضغط عليها برفق لبعض من الوقت، مع تكرار هذا التمرين عدة مرات، لحين الحصول على النتيجة التي ترغبين بها.



التمرين السادس



يتطلب هذا التمرين الوقوف أمام المرآة، لتتأكدين من نحت أنفك على الأطراف، ليكون مستقيما ومتمركزا، ويمكنك تكرار هذا التمرين عدة مرات يوميا.



التمرين السابع



وفي هذا التمرين، يمكنك الضغط على أنفك عدة مرات ولكن برفق شديد، لتفادي إيذاء نفسك.



التمرين الثامن



وذلك بالقيام برفع أسفل أنفك على الأطراف برفق، مع رفع رأسك للأعلى والخلف، ويمكنك الاستمرار على هذه الوضعية لمدة خمس ثواني، ويمكنك تكرار هذا التمرين عدة مرات.

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