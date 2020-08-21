وصفات القرنفل لشعر حريري..ستتفاجئين بالنتائج

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:43 مساءً - يحتوي القرنفل على مجموعة من المعادن، كالحديد، الصوديوم، الكالسيوم، المنغنيز، إضافة إلى فيتامين A، C و K وغيرها. للقرنفل فوائد عديدة، ليس فقط لصحة الجسم أو البشرة، لا بل أيضاً للشعر. تعرفي على فوائدها للشعر:



ما هي فوائد القرنفل للشعر؟

فوائد القرنفل للشعر



• يخفف من تساقط الشعر.

• ينشط الدورة الدموية إلى فروة الرأس، فيضخها بالأوكسجين، ما يحفز الشعر على النمو.

• يعالج القشرة ويخفف من حدة الحكة المصاحبة لها، لاحتوائه على مضادات للالتهابات.

• يخفف من انتشار الشيب لاحتوائه على مضادات للأكسدة.

• الزيت المستخرج من القرنفل بلسم طبيعي للشعر.

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وصفات من القرنفل للشعر

وصفات من القرنفل للشعر



سارعي إلى تطبيق واحدة من هذه الوصفات التي تحتوي على القرنفل، سواء كعيدان أو زيت لتنعمي بإطلالة شعر صحي ولامع.



القرنفل وماء الورد



• تخلط ملعقتان من القرنفل المطحون مع ½ كوب من ماء الورد، ملعقة من زيت الزيتون وأخرى من زيت الخروع.

• يوزع الخليط على الشعر ويترك لـ ½ ساعة.

• يغسل بالشامبو والماء الفاتر.

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القرنفل والماء



وصفة أخرى من القرنفل تساعد على تكثيف الشعر وحماية فروة الرأس من القشرة التي تعتبر سبباً رئيسياً لضعف الشعر وتساقطه، وذلك بفضل احتواء القرنفل على مضادات للالتهابات.

يمكنك الخليج 365 البدء باعتماد هذه الوصفة من الآن كروتين للعناية بشعرك.

• قومي بوضع كوب من الماء على النار.

• بعد أن يغلي، أضيفي ملعقتين من حبيبات القرنفل.

• دعي المزيج يغلي لمدة 5 دقائق، ثم ارفيعه عن النار واتركيه حتى يصبح بارداً.

• ضعيه في زجاجة ذات غطاء بخاخ، ورشي منه على شعر رطب بعد الاستحمام بالشامبو والبلسم.

• يمكنك تركه على الشعر دون الحاجة إلى شطفه، إذا ما رغبت بذلك.



زيت القرنفل والحناء



• إذا كنت تودين صبغ شعرك ، أضيفي كمية مناسبة من الحناء لزيت القرنفل للحصول على مزيج متجانس.

• وزعي الخليط كالمعتاد على الشعر من الجذور إلى الأطراف.

• قومي بتغطية رأسكِ بقبعة من النايلون أو الـ Cling Film لمدة ساعتين.

• اغسلي الشعر كالمعتاد، دون أن تنسي ترطيبه بقطرات من زيت القرنفل أو زيت جوز الهند.

يمكنك الخليج 365 صنع زيت القرنفل في المنزل دون الحاجة إلى شرائه من محال العطارة، وذلك من خلال اتباع أي من الطريقتين أدناه...



كيفية صنع زيت القرنفل في المنزل

زيت القرنفل



تحتاجين إلى:



• ملعقة كبيرة من حبات القرنفل.

• كوب من زيت الزيتون.

• زجاجة داكنة اللون.

• خرقة من قماش الشاش مستطيلة الشكل.

• وعاء زجاجي.

• برطمان زجاجي.

• ورق القصدير (الفويل).



الطريقة

• تطحن حبات القرنفل في المطحنة حتى تتحول إلى مسحوق خشن.

• قومي بطي خرقة الشاش لتصبح طبقتين ومربعة الشكل.

• ضعي مسحوق القرنفل في وسط خرقة القماش، ثم اثني الأطراف إلى الوسط واربطيها بخيط.

• ضعي خرقة القماش في البرطمان الزجاجي بعد إضافة زيت الزيتون.

• قومي بتغطية الجزء العلوي من البرطمان الزجاجي بورق القصدير.

• ضعي وعاء مملوءاً حتى نصفه بالماء على النار، ثم ضعي بداخله البرطمان الزجاجي الذي يحتوي على مسحوق القرنفل وزيت الزيتون.

• دعيه يغلي لمدة ساعة تقريباً حتى يتصاعد البخار.

• أزيلي خرقة القماش واتركي الزيت حتى يبرد.

• يحفظ الزيت في زجاجة داكنة اللون حتى لا يفسد لحين الاستخدام.





أما الطريقة الثانية، تحتوي على المكونات عينها، ولكن لا تحتاجين فيها إلى تسخين الزيت.

• ضعي حبات القرنفل المطحونة في خرقة الشاش واربطيها بإحكام.

• ضعيها في البرطمان الزجاجي الذي يحتوي على زيت الزيتون.

• دعيه لمدة 14 يوماً للحصول على زيت القرنفل المركز.

• بعد انقضاء أسبوعين، قومي بإزالة خرقة الشاش واحفظي الزيت في الزجاجة الداكنة اللون.

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