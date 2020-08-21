فيديو.. أصالة توضح حقيقة ارتباطها: "اشتريت خاتم خطوبة"

علاقات و مجتمع

وجهت الفنانة أصالة نصيحة لابنتها شام، وكذلك لمحمد عساف بعد خطبتهما، بمناسبة الارتباط الرسمي، وذلك عبر مداخلة هاتفية مع برنامج ET بالعربي، وأوضحت حقيقة خطبتها.

وقالت أصالة في تصريحات لـ"البرنامج"، "ما في أحلى من الحب والزواج إذا ظبطت، الله يسعدهم ويشعروا بالمودة والرحمة، الأسرة أهم شيء، وبها روابط كثير رائعة".

وأكملت، "من بداية انفصالي ما رحت ولا فرح، بشفق على الست، بس الشباب دول بيعرفوا قيمة الست، وأتمنى يكونوا أوفياء".

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وقالت أصالة إنها لم تنصح ابنتها شام بأي شيء، سوى أن تكون سعيدة ومطمئنة.

وعن أزمتها مع زوجها طارق العريان، قالت أصالة، "ما في أحلى من الزواج، أحلى مؤسسة بالحياة، هي صعبة تظبط، بس لو ظبطت بتكون أحلى شيء بالحياة".

وأكملت عن إمكانية ارتباطها، "مبحبش استبق الأحداث، الله أعلم، اليوم قلبي مسكر بالضبة والمفتاح، قلبي تعبان قلبي مقهور، قلبي مش صحي، أنا طالعة من علاقة 14 سنة حب كتير كبير، وجذورها مرعبة، اللي بتقوله حاجة عن الارتباط مش أنا".

واختتمت، "أنا خاطبة حالي، في الوقت الحالي، ونزلت مع صاحبتي ميرال اشتريت خاتم خطوبة لي، خاتم معمول من قلوب مكسرة"