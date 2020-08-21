داليا البحيري: تعرضت للتحرش 3 مرات وخدت حقي بإيدي.. ضربت واحد على قفاه

علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة داليا البحيري، عن 3 وقائع تحرش تعرضت لها، موضحة أنها أخذت حقها في وقتها تجاه المتحرش.

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وكشفت "داليا"، عن ذلك خلال لقائها مع الإعلامية إنجي علي، على برنامج "أسرار النجوم"، المذاع عبر إذاعة "نجوم إف إم"، بأن وقائع التحرش التي تعرضت لها كانت في أماكن مختلفة سواء في الشارع أو على البحر: "حد يعمل نفسه خبط فيا بطريقة مش لطيفة.. مرة كنت على البحر وواحد معدي خبط فيا وحسيت كأنه لمسني بطريقة مش لطيفة.. ضربته وخدت حقي بإيدي في ساعتها.. استغربت في مرة إني لما ضربت واحد على قفاه خد الضربة ومشي.. جبان.. ومبصش حتى وراه لأنه عارف اللي عمله".

ووصفت "داليا" المتحرش بأنه شخص جبان ولا يستطيع على مواجهة أحد، لذلك على الفتيات ألا يصمتن عن حقوقهن وألا تخشى من نظرة المجتمع: "أي حد يتعرض للموقف دا لازم يتكلم.. الخوف مش على البنات، لأ كمان على الولاد، وخاصة الصغيرين.. وفيه رجالة كمان بيتم التحرش بيهم.. لذلك لازم يكون في اتجاه عام لمواجهة هذه الظاهرة".

يذكر أن الفنانة داليا البحيري، شاركت في مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، في الموسم الرمضاني الماضي 2020 بمشاركة عدد من الفنانين منهم دلال عبدالعزيز.