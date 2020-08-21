صور.. جنات بـ"كلاسيك" وقوام ممشوق في أحدث جلسة تصوير رغم الولادة

لايف ستايل
رزقت الفنانة جنات بمولودتها الثانية "جوليا"، في بداية شهر أغسطس الجاري، حيث أعلنت النبأ للجمهور عبر نشر صورة لها من غرفة العمليات حاملة الطفلة، وكتبت في تعليقها على الصور: "ربنا رزقنا ببنتنا التانية جوليا، ربنا يبارك فيها ويحفظها، اللهم لك الحمد والشكر، شكرا للدكتور شريف باشا سيف".
ورغم ذلك، أطلت الفنانة جنات بقوام ممشوق في أحدث جلسة تصوير بعدسة مصور النجوم "خالد فضة"، والذي شارك تلك الصور عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وارتدت جنات أكثر من طقم كلاسيك، الأول عبارة عن بنطلون "هاي ويست"، مع حزام على الخصر عريض بأزرار ومشيز أبيض كلاسيك وشعر ملموم.
أما اللوك الثاني فظهرت مرتدية بلوزة سوداء أورجنزا، مع تنورة "بينسل" من اللون الرمادي، وشعر ويفي مفرود، ومكياج بسيط.
وتفاعل جمهور جنات والمصور معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "جنات دي ملاك"، و"الصور حلوة أوي بجد".
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