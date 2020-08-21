حمدي الميرغني يحتفل بعيد ميلاد زوجته: سندي وضهري

علاقات و مجتمع
احتفل الفنان حمدي الميرغني، بعيد ميلاد زوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، في حفل بسيط داخل منزلهما.
ونشر "الميرغني" عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، صورة تجمعه بزوجته أثناء احتفالهما سويًا، الذي تضمن "تورتة" مجسمة على شكل دمي صغيرة، ووضع أحرف اسمها.
ووجه "الميرغني" رسالة إلى زوجته قائلًا: "كل سنة وانتي معايا يا حبيبتي.. كل سنة وانتي سندي وضهري.. كل سنة وانتي سر سعادتي.. كل سنة وأنا بحبك يا دنيتي.. ربنا يخليكي ليا انتي وتمارا وربنا يقدرني أكون سبب سعادتكم وفرحتكم".
وردت "إسراء" على رسالة زوجها قائلة: "ربنا يخليك ليا يا حبيبي وأغلى حاجة عندي في الدنيا بحبك أوي ربنا يحفظك يارب".
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