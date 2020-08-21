فيديو.. مريهان حسين ترقص على أغنية "بالبنط العريض"

لايف ستايل

شاركت الفنانة مريهان حسين، جمهورها ومتابعيها بفيديو مصور من داخل سيارتها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". Advertisements وظهرت مريهان حسين مرتدية "سالوبيت" جينز، وهيد باند مع شعر قصير، خلال قضاء إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي. وتشارك متابعيها دوما بصور وفيديوهات من قضائها تلك الإجازة، غنت مريهان ورقصت على نغمات أغنية حسين الجسمي "بالبنط العريض". وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مريهان حسين عبر خاصية "ستوري"، على "إنستجرام".

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