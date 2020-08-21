فيديو.. بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلاد تامر حسني

علاقات و مجتمع

يحتفل الفنان تامر حسين بعيد ميلاده في الـ18 من أغسطس، ولكن زوجته بسمة بوسيل قررت أن تفاجئه بعدها بعدة أيام، وبحفل عيد ميلاده.

حيث احتفل أمس تامر حسني مع زوجته وغنت له في أحد الكافيهات الكبرى، بأغنية "حيوا أبو الفصاد".

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وارتدى تامر حسني ملابس رياضية مكونة من تي شيرت وشورت من اللون الأبيض، والفسفوريك الأخضر.

وغنت له بسمة بوسيل أغنية "بيلا تشاو" الشهيرة من مسلسل "لا كاسا دي بابل".

وارتدت بسمة توب فوشيا "وان شولدر"، مع شعر قصير مفرود و"هيد بند".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات الاحتفال، مهنئين تامر حسني بعيد ميلاده.