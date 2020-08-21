الامارات | إبر في الفراولة.. الأزمة تلوح مجدداً في أستراليا والشرطة تحقق

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شكرا لقرائتكم خبر عن إبر في الفراولة.. الأزمة تلوح مجدداً في أستراليا والشرطة تحقق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة أن الشرطة في ولاية كوينزلاند الأسترالية تحقق في مزاعم العثور على إبر في فراولة تم شراؤها من سوبر ماركت كبير.
وادّعى رجل أنه عثر على إبرتين في فراولة كان يقطعها من أجل غداء المدرسة لابنته.
يشار إلى أنه في عام 2018 ، أصيبت أستراليا بتلوث بالإبر الموجودة داخل الفراولة المشتراة من متاجر السوبر ماركت بجميع أنحاء البلاد.
وأبلغ الرجل سوبر ماركت وولوورثس بالقرب من بريزبين، والذي اشترى منه السلتين يوم الأربعاء الماضي، وأزال المتجر على الفور جميع الفراولة من أرفف البيع.
وفي بيان للقناة السابعة الأسترالية، قالت وولوورثس إنها تساعد الشرطة. وفحص المتجر جميع سلاته الأخرى، ولكنه لم يعثر على إبر.
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